Súria no tindrà enguany excavacions a les Guixeres

La campanya anual d’excavacions al conjunt arqueològic de les Guixeres, al terme municipal de Súria, queda interrompuda després de divuit anys de treballs que han fet possible conèixer millor els orígens de la localitat. El regidor de Cultura i Turisme del consistori local, Albert Fàbrega, va explicar que el motiu de l’aturada és el progressiu esgotament del jaciment i que ara toca obrir una nova etapa d’interpretació de les restes a càrrec dels especialistes.

En les darreres edicions, les excavacions al jaciment medieval van tenir lloc concretament al Puig de Sant Pere, i des del primer dia van tenir una direcció arqueològica professional i la col·laboració d’alumnes de l’Institut Mig-Món i altres persones de forma voluntària. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha comunicat que es tindran en compte «altres possibles iniciatives de participació del jovent en projectes de preservació i recuperació patrimonial».

La feina feta durant gairebé dues dècades a les Guixeres ara donarà pas a les intervencions dels especialistes per interpretar de forma científica les troballes que s’han anat fent. El passat mes de maig es van excavar dues tombes que s’havien localitzat l’any passat a la torre del Puig de Sant Pere. Una feina que van dur a terme arqueòlegs professionals i que va permetre trobar restes esquelètiques d’entre sis i set individus, la datació de les quals encara s’ha de realitzar. En una primera hipòtesi, però, es creu que les tombes van ser reutilitzades al llarg dels segles i es van anar arraconant les restes dels difunts en el mateix espai de la inhumació.

La campanya va ser un projecte de l’Ajuntament i l’Institut Mig-Món autoritzat pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat. La seva realització va ser possible també per la col·laboració de la família propietària dels terrenys on es feien les excavacions.