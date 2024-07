L'AIMS Festival portarà 16 concerts al Solsonès, el Bages, el Moianès i l'Alt Urgell

L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona arriba a la 23a edició amb la participació de 120 joves estudiants d'arreu del món i amb una extensa programació d'una quarantena de concerts que portarà l'AIMS Festival arreu de les comarques d'arreu el Solsonès, el Bages, el Moianès i l'Alt Urgell. La trobada comença el 31 de juliol i el calendari d'actuacions es perllongarà del 2 al 17 d'agost, tal com han explicat avui el director artístic del projecte, Peter Thiemann, i el regidor de Cultura, Albert Colell.

Professors de gran nivell procedents de conservatoris i orquestra de prestigi i alumnes arribats de llocs com els Estats Units, Mèxic, la Xina i Corea del Sud, a més dels que venen del continent europeu, donaran vida a una convocatòria que un any més projecta el nom de Solsona en el panorama internacional de la docència musical d'alta qualitat.

L'altra branca de la iniciativa és l'AIMS Festival, que aquest agost portarà la música a 16 municipis de la Catalunya Central: Solsona, Cardona, Olius, Castellar de la Ribera, Navès, Pinell del Solsonès, Riner, Òden, Pinós, Torà, Guixers, Sallent, Moià, Organyà i, com a novetat, Lladurs i Clariana de Cardener.

Una d'aquestes actuacions serà la que porta a terme cada any l'Orquestra Simfònica de l'AIMS: el 9 d'agost, a partir de les 20 h, la formació dirigida per Jordi Francès tocarà a la sala polivalent de Solsona amb la 'Setena Simfonia' de Beethoven en un repertori que inclourà també el 'Concertino per a clarinet' de Carl Maria von Weber i la 'Simfonia Concertante' de Mozart.

Altres concerts que cal remarca són el recital d'orgue del 10 d'agost a la catedral de Solsona a càrrec de l'alemany Johannes Gefert, i el del professorat de l'Acadèmia a la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, el dia 11.

L'AIMS d'enguany està dedicada a la memòria de la fagotista alemanya Miriam Gussek, que va morir fa poc. Gussek estava vinculada al certamen i l'any passat va actuar com a solista al concert de la Simfònica.