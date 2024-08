Oferta TReSC: 3 € de descompte per gaudir d'un itinerari literari: "Urgell La febre de l'aigua"

El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors 3 € de descompte per gaudir d'un Itinerari literari: Urgell. La febre d'aigua de Vicenç Villatoro .

Si la construcció del Canal d'Urgell el segle XIX va ser una gran epopeia humana i tècnica que va canviar del tot la fesomia d'una part molt important del nostre país, un dels llocs on es pot entendre millor la magnitud de l'obra és el punt on el Canal agafava llavors i agafa ara l'aigua del Segre per conduir-la al llarg de 144 quilòmetres entre terres de secà que va esdevenir de regadiu. Aquest punt, el Tossal, prop de Ponts, conserva encara molt bona part de les antigues infraestructures per desviar l'aigua al costat de les més modernes que avui fan possible el rec de tota la zona. És un dels paratges més atractius, informatius i desconeguts del recorregut del Canal.

Diumenge 15 de setembre a les 11h. Presa del Tossal. El Tossal

