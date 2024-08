Roc Esquius celebra avui 100 funcions

La Sala Versus Glòries de Barcelona viurà aquesta nit una vetllada especial: l’obra de teatre Angle mort que van compondre el dramaturg surienc Roc Esquius i Sergi Belbel a quatre mans arribarà a la funció número 100, havent sumat més de 7.000 espectadors des que es va estrenar el gener del 2021. Un aniversari que, en comptes de ser un punt d’arribada, no és sinó un pas més d’una trajectòria reeixida que, com a mínim, continuarà en cartell fins al 22 de setembre a l’equipament de la capital catalana.

«La vam escriure amb el Sergi l’estiu del 2020, en plena pandèmia», recorda l’autor bagenc. El muntatge el dirigeix Lluís Elías i «es manté bastant fidel al text original», afegeix Esquius: «a mesura que un espectacle va girant, es va polint i els actors van entenent més el text».

Angle mort es va estrenar en un moment en el qual anar al teatre encara era un exercici de risc que obligava a portar la mascareta posada i mantenir distàncies entre els espectadors. La covid era una realitat ben viva, els seus efectes es deixaven sentir i el text de Belbel i Esquius ajudava, alhora, a riure i a pensar. El tema que toca, era i continua essent de plena actualitat.

El muntatge presenta el dilema que té l’Andreu, propietari d’una petita empresa, quan una crisi fa inevitable acomiadar un dels tres treballadors de la plantilla. Mentre l’executiu es va entrevistant amb cadascun per separat, fora del despatx passen coses, i la sala d’espera esdevé així un angle mort on, com succeeix amb els retrovisors dels cotxes, tenen lloc fets que no es detecten però poden alterar el curs dels esdeveniments.

Roc Esquius compagina el teatre amb l’audiovisual / ARXIU PARTICULAR

«La meva obra que ha estat més temps en cartell és l’iME, que es va estar fent durant sis anys, a Barcelona, de gira, i fins i tot vam anar a Madrid», recorda Esquius. Escrita el 2014, aquesta peça planteja un món dominat per la comunicació interpersonal mediada, és a dir, a través de les xarxes curiosament dites socials. Un text sobre una societat on la gent no es mira als ulls que «encara hi ha alguna escola que la demana».

Al llarg de la seva trajectòria com a dramaturg, el surienc sempre ha mostrat predilecció pels arguments amb un fons de crítica social, ja sigui per parlar de la deshumanització que comporta l’ús de la tecnologia o bé la dificultat de l’accés a l’habitatge, entre altres qüestions. Angle mort posa sobre la taula la cara fosca del món laboral en un món cada cop més tecnificat.

«És un joc, un artefacte teatral que funciona perquè fa sentir intel·ligent l’espectador, que descobreix coses, i és divertit», explica Esquius sobre l’espectacle en curs a la Sala Versus Glòries. «No és un drama, ni una història sobre la covid, sinó una peça lleugera que t’ajuda a passar l’estona», afegeix: «però alhora et diu coses, no sé en altres sectors, però en el meu entorn no hi ha una setmana que algú no perdi la feina».

Les crisis financeres i la transformació digital provoquen la destrucció de molts llocs de treball, un dels símptomes dels canvis profunds que s’operen a la societat i que preocupen Esquius. «Vaig donant voltes a escriure alguna cosa sobre el tema», admet: «la societat canviarà molt i la pregunta és què hem de fer, com ens recol·locarem. Si les màquines executen les feines més avançades, a nosaltres ens queden les manuals? Cada cop sobren més treballadors».

La tercera temporada d’Angle mort a la Sala Versus Glòries -de les primeres que van reobrir portes a Barcelona quan es van començar a relaxar les mesures contra la covid- es va iniciar ahir dimecres i es perllongarà fins al 22 de setembre. Després de l’estrena del gener del 21, l’acceptació del públic va motivar una segona campanya al mes d’agost. Dos mesos, més tard, a l’octubre, l’obra va merèixer el premi al Millor Espectacle de Proximitat, una categoria dels Premis Teatre Barcelona a la qual hi van concórrer més de mig centenar de propostes. Posteriorment, l’abril del 2022, Angle mort va entrar al Teatre Aquitània, també a Barcelona, i va dur a terme una gira per Catalunya. En total, 98 funcions.

Mirada la seva carrera en conjunt, Roc Esquius s’adona que la seva escriptura «des de fa temps em va guiant per la qüestió de com ens hem de ressituar com a societat davant dels canvis que s’estan produint». Fins i tot una feina tan creativa com la seva pot estar en perill. «He estat mirant coses que es fan amb la tecnologia, la intel·ligència artificial, i fa por perquè s’estan fent coses amb cara i ulls».

A Angle mort, l’espectador té d’entrada accés a una part de la història, i viu la situació d’imaginar que «hi ha alguna cosa que s’està perdent». Però a mesura que avança el muntatge, «les peces van encaixant» i, com acostuma a passar en la dramatúrgia de Roc Esquius, res és el que sembla i el desenvolupament de la història va generant una tensió entre el públic que neix de la capacitat de l’autor per crear un univers múltiple de possibilitats de desenllaç.

Superada la quarantena, el surienc viu un bon moment professional i va fent feina també en el camp de l’audiovisual. «Amb l’Ignacio Rodó hem fet alguns curtmetratges, com Pan y vino, Retrato i Al fresco», explica sobre unes peces que han rebut premis com el que va guanyar el primer dels títols esmentats a l’Avalonia Film Festival de Florida en la qualitat de millor curtmetratge. «També estic treballant en una sèrie i una pel·lícula», conclou.