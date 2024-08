Ernest Larroya: "Això de poder celebrar els 15 anys no m’ho esperava"

Aquest any la Plaça Sant Domènec de Manresa està de celebració: torna a acollir la Trobada de bateries de Manresa que, a més, fa els quinze anys. L’acte tindrà lloc el dissabte 31 a les 19 h i, amb sort, no estarà passada per aigua com l’edició anterior, on "va ser tot molt deslluït" confessa Ernest Larroya, l’organitzador. La trobada és ja tot un clàssic de la festa major. I el dissabte torna, de celebració, i amb més força que mai.

Les inscripcions són gratuïtes, "ja hi ha més de quaranta inscrits i és l’edició on hi ha més noies", assegura Larroya. "El rang d’edat es manté, els inscrits més joves deuen tenir uns onze o dotze anys i els més grans ronden els cinquanta", continua. I, tot i que enguany tornen a la seva ubicació original, la Plaça Sant Domènec "el lloc que més m’agrada", diu Larroya, és cert que la trobada ha anat evolucionant: "a les primeres edicions teníem moltes bateries professionals. Ara, en canvi, s’hi apunta gent més jove", explica l’organitzador. Una transformació en els participants que, per l’Ernest Larroya és molt positiva "significa que hem ajudat a fer que la gent s’engresqui a tocar la bateria".

Tretzena trobada de bateries de Manresa a Sant Domènec / Alex Guerrero

Moltes bateries i alguna sorpresa

"Això de poder celebrar els quinze anys no m’ho esperava", assegura Larroya, però aquesta quinzena edició ha arribat i, a més, amb una novetat: "podem dir que hi haurà una banda en directe", confessa l’organitzador. Un concert sorpresa, que tot indica serà del grup Big Mouthers (que actuarà dissabte a les 23 h a Sant Domènec) per celebrar els quinze anys. El que sí que es manté és una part del repertori que, escollit pel mateix Larroya, torna a portar el rock més clàssic. Enguany, però, s’hi han afegit "temes molt actuals", diu. Un dels quals és Com està el pati d’Oques Grasses, escollit a consciència per la lletra: "celebrem el teu aniversari / Totes les nits que calgui", clama la cançó. La trobada, un concert de versions al so de múltiples bateries, es va preparar el dissabte 24 en un assaig tancat al teatre Kursaal: "abans assajàvem a la mateixa plaça unes hores abans de l’actuació, però havíem tingut insolacions i problemes per esgotament. Per això des de l’any passat ens faciliten l’escenari del Kursaal", explica Larroya.

Igualment, al costat d’Ernest Larroya hi haurà Albert Mallorca per ajudar a dirigir la trobada que, s’espera, comptarà finalment amb una cinquantena de participants.