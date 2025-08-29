Joan Pera i en Peyu faran riure al Kursaal
La comèdia «Un sogre de lloguer» i l’espectacle «La niña bonita» són dues propostes carregades d’humor
Joan Pera visita un any més el Teatre Kursaal durant la Festa Major, aquest cop amb la comèdia "Un sogre de lloguer", escrita per Susana Garachana i dirigida per Daniel Anglès i Jaume Viñas. El popular actor mataroní protagonitza, al costat de Muntsa Alcañiz, Júlia Jové i Edu Lloveras, una divertida i típica obra d’embolics en què un actor de doblatge rep a darrera hora l’encàrrec de fer-se passar pel pare d’un jove d’aires hippies que no té més remei que muntar un sopar per presentar el seu progenitor, a qui fa molt que no veu, a la seva promesa i la sogra. L’actor es pren tan a pit el personatge que ha d’interpretar que embolica la troca molt més del que seria desitjable. Les dues funcions tindran lloc aquest dissabte 30 d’agost a les 18 i les 21 h, a la sala gran del teatre manresà.
Per la seva part, en Peyu porta a la ciutat l’espectacle "La niña bonita", que es podrà veure el diumenge a les 18 i a les 21 h, també a la sala gran del Kursaal. Dirigit per Joan Roura, el conegut humorista sintetitza sobre l’escenari uns quants tòpics de les festes majors, com el bombo d’on surten les boles que acabaran premiant un afortunat amb un pernil de regal. El muntatge és un compendi de l’humor d’en Peyu, una combinació de fina ironia i traç gruixut que s’adreça a tots els públics.
La Cia. Paranys estrena «La funció que va malament»
La Cia. Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada, estrenarà divendres la comèdia "La funció que va malament", a partir de les 20 h al Teatre Conservatori. El muntatge que dirigeix Albert Ruiz presenta un grup escènic davant de la primera representació d’una obra, però en comptes de tenir una funció d’estrena tranquil·la i reeixida, la vetllada esdevé un desastre i tot surt malament. La peça escrita per Henry Lewis, Jonathan Sayer i Henry Shields es va estrenar a Londres el 2012 i, des d’aleshores, ha fet riure milers d’espectadors arreu on s’ha representat.
El Cirque Nous parla d’amor i humor al capdamunt dels pals
El Cirque Entre Nous portarà dissabte al pati del Casino, a les 19 h, l’espectacle que porta el nom de la companyia, un exercici de circ contemporani en el que pren el protagonisme el pal xinès. El col·lectiu francès evoluciona sobre tres màstils i unes quantes cadires desordenades, amb un parell d’instruments musicals per amenitzar el conjunt de l’espectacle. Els quatre artistes que ocupen l’escena executen un seguit d’acrobàcies que requereixen un gran domini de l’equilibri i la força física. Una tècnica depurada i sentit escènic per plasmar les idees d’humor, amor i amistat.
«L’avi Tonet» puja a l’escenari del Teatre Conservatori
L’actor artesenc Jordi del Rio té en l’espectacle "L’avi Tonet" una de les seves propostes més reeixides. L’intèrpret oferirà una nova sessió de l’obra, adreçada al públic infantil i familiar, aquest diumenge a les 17.30 h al Teatre Conservatori. Humor i tendresa van de bracet en una peça que posa sobre l’escenari un nen que recorda el seu avi, a qui estimava molt. Aquest jove és en Magí, a qui a l’escola encarreguen una feina molt especial, escriure una redacció sobre un familiar, un amic, ... un ésser estimat. D’aquesta manera, la memòria del nen comença a recordar el seu avi.
