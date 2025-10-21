Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

12 € de descompte per veure La veritat sobre la llum al Teatre kursaal

La vertitat sobre la llum

La vertitat sobre la llum

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure La veritat sobre la llum. Una història sobre la senzillesa de néixer, morir... i molt més.

S’acosta Nadal, l’època de l’any en què, a Islàndia, el dia dura sis hores. La Dyja és una llevadora que ha assistit uns dos mil parts. Pertany a una família en què el seu ofici s’ha transmès de generació en generació. Té quaranta anys i viu al pis de la seva tieta-àvia, també llevadora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
  8. «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»

La Xarxa de Pobles Creatius rep el Premi Impacte 2025 de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural

La Xarxa de Pobles Creatius rep el Premi Impacte 2025 de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural

Junts lamenta que ERC defensi el comerç local a Puigcerdà i a Manresa digui que és racista

Junts lamenta que ERC defensi el comerç local a Puigcerdà i a Manresa digui que és racista

El nou pont de Sant Francesc complica la circulació dels autobusos: «Fan les obres sense pensar en els vehicles grans»

El nou pont de Sant Francesc complica la circulació dels autobusos: «Fan les obres sense pensar en els vehicles grans»

La Fundació del Convent de Santa Clara compra el nou local del carrer Sallent: «Podrem atendre amb molta més dignitat la gent»

La Fundació del Convent de Santa Clara compra el nou local del carrer Sallent: «Podrem atendre amb molta més dignitat la gent»

La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s'emporten el primer premi al festival internacional de Chisinau

La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s'emporten el primer premi al festival internacional de Chisinau

L'experiència amb inhibidors de drons a Brians 1 i a Brians 2, clau en el pla de seguretat de Justícia per a totes les presons

L'experiència amb inhibidors de drons a Brians 1 i a Brians 2, clau en el pla de seguretat de Justícia per a totes les presons

Un cotxe aturat per deixar que passi un dels autobusos al pont de Sant Francesc

Un cotxe aturat per deixar que passi un dels autobusos al pont de Sant Francesc

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20
Tracking Pixel Contents