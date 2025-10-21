12 € de descompte per veure La veritat sobre la llum al Teatre kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure La veritat sobre la llum. Una història sobre la senzillesa de néixer, morir... i molt més.
S’acosta Nadal, l’època de l’any en què, a Islàndia, el dia dura sis hores. La Dyja és una llevadora que ha assistit uns dos mil parts. Pertany a una família en què el seu ofici s’ha transmès de generació en generació. Té quaranta anys i viu al pis de la seva tieta-àvia, també llevadora.
