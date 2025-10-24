Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

34 € de descompte per veure l'òpera de Les Noces de Figaro al Teatre Kursaal

Les Bodes de Figaró de W. A. Mozart

Les Bodes de Figaró de W. A. Mozart

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 34 € de descompte per veure Les noces de Figaro, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell.

Amb una trama situada a Sevilla durant la segona meitat del segle XVIII, l’òpera explica com el Comte d’Almaviva, un aristòcrata il·lustrat, ha abolit el dret de cuixa en els seus feus, a Andalusia. La primera noia que s’ha de casar és Susanna, la jove i bonica cambrera de la Comtessa, que està promesa amb Figaro, el criat del Comte.

El Comte, prepotent, busca els favors de la jove Susanna i acaba caient víctima d’una conspiració encapçalada per la seva pròpia esposa, ajudada pels menestrals de la casa, que el fa avergonyir davant de tothom.

Dimecres 29 d'octubre, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

