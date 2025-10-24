34 € de descompte per veure l'òpera de Les Noces de Figaro al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 34 € de descompte per veure Les noces de Figaro, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell.
Amb una trama situada a Sevilla durant la segona meitat del segle XVIII, l’òpera explica com el Comte d’Almaviva, un aristòcrata il·lustrat, ha abolit el dret de cuixa en els seus feus, a Andalusia. La primera noia que s’ha de casar és Susanna, la jove i bonica cambrera de la Comtessa, que està promesa amb Figaro, el criat del Comte.
El Comte, prepotent, busca els favors de la jove Susanna i acaba caient víctima d’una conspiració encapçalada per la seva pròpia esposa, ajudada pels menestrals de la casa, que el fa avergonyir davant de tothom.
Dimecres 29 d'octubre, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
