Últims dies per veure un gran actor manresà al TNC
"Los nuestros", de Lucía Carballal, es manté en cartell durant tota aquesta setmana amb el sentiment de comunitat com a tema destacat
Mentre a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya està triomfant la posada en escena, magnífica, de "La corona d'espines" protagonitzada per Àngels Gonyalons, a la petita es pot veure "Los nuestros", una peça en castellà sobre la identitat i el sentiment de pertinença. Escrita i dirigida per Lucía Carballal, l'obra encara es pot veure fins diumenge, amb una durada d'1 h i 50 minuts per funció.
L'argument comença amb la reunió familiar posterior a la mort de la Dinorah, a Madrid. La seva gent es retroba per complir amb l'Avelut, un ritual del dol jueu segons el qual els familiars més propers han de conviure plegats durant set dies, aïllats de la resta.
En aquesta reclusió cerimonial, el que compta és viure de forma conjunta el procés del dol. Per aquest motiu, tots els implicats passen de viure sense rituals a formar part d'un. Cadascun d'ells té la seva vida i, durant uns dies, han de compartir un moment tan íntim: la por al futur és el lligam que els uneix, la incertesa sobre l'esdevenidor, la responsabilitat de tenir fills, les il·lusions, ...
L'autora, Lucía Carballal, explica que "precisament perquè estem tan lluny dels rituals, imagino un espectacle en el qual una família en du un a terme, inclús sense comprendre'l del tot, inclús negant-ne la utilitat". "Los nuestros" juga amb la dialèctica entre individualitat (tant present en el món contemporani com un dels seus trets distintius) i sentiment de pertinença a una comunitat. En aquest cas, en l'entorn d'una confessió religiosa, concretament la jueva, carregada de símbols i rituals.
En el repartiment hi trobem figures de l'escena espanyola com Ana Polvorosa, i l'actor manresà Miki Esparbé, assidu a la pantalla gran en nombrosos projectes cinematogràfics. En aquesta ocasió, tenim l'oportunitat de veure'l de ben a prop en un escenari català, en aquest cas la sala petita del TNC. La darrera setmana de funcions començarà aquest dimecres i es perllongarà fins diumenge, cada dia a les 19 h, excepte el diumenge (18 h). L'espectacle no està recomenat per a menors de setze anys.
"Frontera" s'estrena el 12 de desembre
Miki Esparbé també protagonitza una de les estrenes cinematogràfiques d'aquest mes de desembre, "Frontera", que arribarà a les sales el divendres dia 12. El film dirigit per Judith Colell tracta sobre el pas pels Pirineus de refugiats jueus que fugien de la persecució dels nazis.
Al costat d'Esparbé trobem Bruna Cusí, Maria Rodríguez Soto, Jordi Sánchez, Asier Etxeandia, Kevin Janssens i Joren Seldeslachts. L'acció se situa en un poble fronterer, on el Manel Grau, funcionari amb passar republicà, desobeeix les ordres de Franco de barrar el pas de fugitius i, amb una veïna del poble, la Juliana, comencen a ajudar tanta gent com poden. El record de la recent guerra espanyola no triga a fer-se molt present.
