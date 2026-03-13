ENTREVISTA | AINA LÓPEZ PLA Saxofonista, cantant i compositora
«El Kursaal m’ha vist créixer i serà la primera vegada que hi actuï de manera professional: és una ocasió molt especial»
La manresana estudia amb una beca al Berklee College of Music, a Boston, i ha viatjat especialment per actuar avui, divendres 13 de març, amb el pianista Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band
Aina López Pla (Manresa, 2002) contesta l'entrevista des de l'aeroport de Boston, a punt d'agafar un vol per venir a actuar aquest divendres 13 de març (20 h) al teatre Kursaal de Manresa. La saxofonista i cantant manresana estudia al prestigiós Berklee College of Music, després de guanyar la beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy. Al novembre va rebre el Premi Tendències atorgat dins dels Premis Regió7. I ara torna a Manresa per actuar com a convidada en el concert que oferiran el pianista cubà Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band. Arribarà per assajar el mateix divendres al matí per deixar-ho «a punt perquè Manresa pugui gaudir d'un concertàs».
Com va sorgir la proposta d’actuar com a convidada al concert de Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Bing Band?
Gràcies a en Fede Serrat, que és el mànager d’en Pepe. Hi tinc molt bona relació, perquè hi he treballat amb el projecte de Libérica, que porta el Manel Fortià, enregistrant el seu darrer disc. Quan es va confirmar el concert de Manresa, que és la meva ciutat, em va demanar si creia possible venir i fer el concert com a convidada. I superconteta, perquè és una oportunitat, i que passa a casa.
Us coneixeu amb en Pepe Rivero? Ell va ser pianista de Celia Cruz i tu vas actuar en un concert d’homenatge a la llegendària cantant cubana.
No ens coneixem personalment, però evidentment sabia d’ell, perquè és un pianista superrecongut en el món de la música llatina. I també perquè toca amb Paquito D’Rivera, que és un gran referent com a saxafonista. Sí que tenim la Celia Cruz com a coincidència. Aquest novembre vaig actuar als Latin Grammy gràcies a la Fundació Latin Grammy i vam fer un concert homenatge a Celia Cruz amb uns músics excepcionals com Alain Pérez i Isaac Delgado, entre d’altres.
«És una oportunitat que ve indirectament donada per la Fundació Latin Grammy»
El pianista és guanyador d’un Latin Grammy i, en el teu cas, estàs estudiant al Berklee College of Music, a Boston, amb una beca de la Fundació Latin Grammy. Com ho valores?
Que pugui tocar amb en Pepe, que és un gran referent i, a més, guardonat dels Latin Grammy, és una grandíssima oportunitat, que ve indirectament donada per la Fundació i la gran feinada que fan d’ajudar a músics que volem estudiar a l’estranger. I que sigui una Fundació de tant renom ho fa molt espectacular.
Pel que fa a la Girona Jazz Project Big Band, quina relació hi has tingut anteriorment?
Fa molts anys que la conec, perquè fa molts anys que són referents a l’escena del jazz a Catalunya. I han actuat amb artistes superreconeguts a qui jo admiro molt. A més, és molt divertit perquè hi ha molts integrants de la big band que són molt amics meus i fins i tot hi tinc projecte. Llavors em fa molta il·lusió poder-me’ls trobar i poder compartir escenari.
«Em fa molta il·lusió poder tocar a la meva ciutat i per la meva gent»
El concert és ni més ni menys que al Kursaal. O sigui, a casa. Com ho afrontes? És el primer cop que actues a Manresa (o a prop) des que vas marxar a estudiar a Boston?
És el primer concert que faig aquí, a Catalunya, després d’haver marxat. La veritat és que hi haurà gent molt estimada al públic, i tinc moltes ganes que donin, i sé que em donaran, aquest caliu de Manresa. Em fa molta il·lusió poder tocar a la meva ciutat i per la meva gent.
Has tocat a grans escenaris en infinitat de projectes, però has actuat anteriorment a la Sala Gran del Kursaal com a professional?
Doncs quina bona pregunta! Perquè he actuat tantes, i tantes, i tantes vegades, al Kursaal. És un teatre que m’ha vist créixer, perquè des de ben petita, cada any pels concerts de Nadal del Conservatori, per mil projectes que es feien, se sentia com a casa. Sí que és veritat que serà la primera vegada que hi actuï de manera professional, per la qual cosa fa aquesta ocasió molt especial. I molt afortunada de tenir un teatre com el Kursaal, a Manresa, i que pugui acollir projectes i artistes d’aquesta altura.
«Dos professors m'han convidat a participar dels seus projectes professionals»
Com va l’etapa de formació als Estats Units? El moment més àlgid va ser actuar als Latin Grammy Awards?
La veritat és que està anant molt bé. És una oportunitat enorme estar en una escola com Berklee, una de les més prestigioses de música del món. Hi ha moltíssima gent molt talentosa, i molt treballadora. Tinc companys i companyes que m’estan inspirant un munt. De professors, tinc referents de la música i de la indústria, que estan fent que aquesta experiència sigui inoblidable. És evident que un dels moments més àlgids va ser estar convidada i anar amb els meus companys a tocar als Latin Grammy, però també hi ha hagut un parell d’ocasions en què dos professors m’han convidat a participar dels seus projectes professionals, i això fa moltíssima il·lusió perquè veus que hi ha un objectiu molt clar, que és fer-te un petit lloc en aquesta escola, en aquesta indústria i en aquesta professió, allà. Fa molta il·lusió quan et coneixen i pensen en tu per fer aquests projectes.
