Una TIFA de xocolata per celebrar cinc anys de teatre, família i natura a Borredà
El festival torna a la localitat berguedana del 17 al 19 de juliol amb una trentena d'espectacles i activitats programades per a tots els públics
El Festival de Teatre i Família a la Natura de Borredà celebra els cinc anys bufant les espelmes sobre d’una TIFA. Del 17 al 19 de juliol torna la faràndula a l'Alt Berguedà amb quasi una trentena de propostes de teatre, música, clown, cinema, titelles, sortides per conèixer l'entorn i tallers per a tota la família.
Un festival que "arriba a la maduresa", com ha afirmat avui Jesús Solanellas, alcalde de Borredà, en la roda de premsa de presentació del festival. Mantenint l'esperit familiar i tranquil que el caracteritza, "el TIFA no busca créixer ni ampliar espectadors o activitats; volem mantenir els espais on se celebra, la relació que s'estableix amb l'entorn i la participació de la gent del poble", diu Víctor Borràs, director del TIFA i cofundador de la companyia Teatre Nu, organitzadora del certamen. Tanmateix, però, el teatre, la família i la natura celebraran els 5 anys amb una novetat: un espectacle sorpresa per tancar el dissabte (18 de juliol, 22.45 h). Caldrà anar-hi per saber de què es tracta.
"Volgudament analògic", continua Borràs, el TIFA "té poca presència digital i opta pel contacte directe". Que la roda de premsa online comenci amb problemes tècnics "forma part d’aquesta aposta", fa broma Borràs. També per aquest motiu, el festival està pensat sobretot pels borredanesos i, també per això, el festival ha programat en aquesta cinquena edició una activitat prèvia (dijous 16, 22 h) dirigida a la gent del poble: Descobrim Borredà de nit a càrrec de Domènec Ferran, una passejada per "les façanes, portalades i pedres", diu Borràs, que ja s'havia ofert a ple dia en edicions anteriors, però que enguany, no només es fa de nit, sinó que està pensada per al públic local. Amb aquest mateix objectiu, Cia. Pagans, companyia berguedana, farà un assaig obert (divendres 17, 17.30 h) "perquè al TIFA volem fer espai a les persones vinculades al territori", diu Borràs.
El gest vol agrair la implicació del poble en l’organització del TIFA: "tenim una cinquantena de voluntaris", assegura Borràs, "que també ens ajuden a programar les activitats". El director parla de la reunió que se celebra al poble, cada any pels volts de març i on té lloc una pluja d'idees amb tothom qui vulgui participar. Aquest any, a més, amb motiu del cinquè aniversari i coincidint amb les vacances de Pasqua, la reunió va tenir una sorpresa especial: una mona en forma de tifa, imatge del cartell d'enguany.
També com cada any, el festival manté el Tifabank com a punt de trobada i els cagallons com la moneda oficial (1 cagalló són 2 euros). Igualment, es manté la venda de tires pels sortejos de la rifa que, amb la participació de comerços locals, oferirà premis les tres nits del festival. Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, alguns dels tallers tenen un cost de dos cagallons (4 euros) com, per exemple, el Joc de rol amb Íngrid Codina (divendres 17, 16 h), una activitat pensada pels adolescents on els jugadors hauran de convertir-se en el seu personatge; el Taller de ceràmica a càrrec de Laia Borràs (dissabte 18, 16 h), on els participants elaboraran una tassa; el Taller: Poesia (dissabte 18, 17:15 h) on els inscrits podran, de la mà de Laura Coll Planas, crear, recitar o iniciar-se en l'art de l'escriptura i que culminarà amb un micro obert (diumenge 19, 11 h), o el Taller Xif, xaf, xoof de Gemma Baños (dissabte 18, 16 h), pensat per als més petits, un públic que també comptarà amb el teatre gestual i de clown Spumae a càrrec de Cia. MeLaBuffa (dissabte 18, 12 h).
Entre les activitats programades també destaquen el teatre Espies de Ka Teatre (divendres 17, 19 h), "que havia de ser-hi l'any passat, però es va suspendre", explica Borràs; la Sortida etnobotànica a càrrec de Maria Orriols per conèixer les plantes de l'entorn (dissabte 18, 9 h) que continuarà amb el concert "al mig del bosc i amb ubicació sorpresa", diu Borràs, d'Anna Amigó (dissabte 18, 10 h); el Mercat de la fusta de Borredà (diumenge 19, de 10 a 15 h), que inclourà una tirada de bitlles oberta a tothom, "unint així la tradició de bitlles de Berga i de Sant Martí de Tous (localitat d'on prové Teatre Nu)", apunta Borràs, i l'espectacle d'Havaneres Si desembarco al poble de la jove companyia De Gairó (dissabte 18, 21.30 h).
"Volem un model de festival que s'allunyi dels festivals massius", assegura Borràs. I serà amb aquest esperit que el TIFA bufarà espelmes.
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