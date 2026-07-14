Monistrol de Calders dona corda a la música clàssica i estrena un festival
Mariona Camats, Ester Pineda i Blooming Duo protagonitzaran els tres concerts de la primera edició de Nits del Campanar
La iniciativa és una col·laboració amb l'institut ARTSYS de París i coincideix amb l'aniversari dels 150 anys del naixement de Pau Casals
"Volem que Nits del Campanar es consolidi com un festival amb cara i ulls", diu Maria Cinta Masramon, regidora d'acció social, comerç i consum de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. La iniciativa, una col·laboració entre l'Ajuntament de la localitat moianesa i l'Institut ARTSYS de París, debuta amb el violoncel de Mariona Camats (18 de juliol, 22 h), el piano d'Ester Pineda (8 d'agost, 22 h), d'origen monistrolenc i l'arpa i el marimba de Blooming Duo (22 d'agost, 22 h) en tres concerts gratuïts de música clàssica al Petit Amfiteatre del Serrat.
Fundadora de l'Institut ARTSYS de París, especialitzat en recerca cognitiva en l'àrea de la pedagogia musical, Ester Pineda és la ideòloga del cicle musical. Pianista i "una gran concertista", assegura Masramon, Pineda, que ve d'una família de Monistrol de Calders, ja va tocar a Monistrol l'agost de 2024 i "es va enamorar de les vistes del Campanar", continua la regidora. Aquest primer recital de piano a quatre mans, que va tocar juntament amb Glòria Peig, va ser l'embrió del festival que, dos anys després, debuta al moianès.
Coincidint amb l'Aniversari dels 150 anys del naixement de Pau Casals, el cicle comença (18 de juliol, 22 h) amb un repertori de Bach, Fábregas, Moór i Casals en un homenatge al compositor català de la mà del violoncel de Mariona Camats. El segon concert de l'amfiteatre, Evocacions Ibèriques (8 d'agost, 22 h), queda a càrrec de l'amfitriona Ester Pineda que proposa un recital de piano "aquest cop en solitari", afegeix Masramon. Els barcelonins Blooming Duo (22 d'agost, 22 h) seran els encarregats de tancar aquesta primera edició de Nits al Campanar amb un concert d'arpa (Esther Pinyol) i marimba (Ferran Carceller). Després de cada concert s'oferirà una copa de cava als assistents, en un brindis que es compartirà amb els artistes.
"Actuacions a l'aire lliure i amb el camapanar de fons. Els qui valoren la bona música gaudiran d'aquest cicle de concerts", afirma Masramon d'un festival que, s'espera, s'acabi convertint en tradició.
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