Fent País comercialitza una capsa regal d'experiències per a persones amb discapacitat

Passejar entre vinyes o tirar-se en parapent són dues experiències que, d'entrada, semblen inviables per algú amb cadira de rodes, però no sempre és així. Hi ha llocs on sí que s'ofereix aquesta opció. És el cas del celler Collbaix: tots els seus vins estan etiquetats amb braille i tenen les instal·lacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest celler és una de la setantena d'experiències que s'inclouen a la nova capsa regal que Fent País llança al mercat. Es tracta de la primera capsa on totes les ofertes que s'inclouen són de turisme accessible, és a dir, adaptades a les persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial. "El turisme ha de ser per a tothom", explica Sory Campaña, coordinadora del projecte.

"Som consumidors de cultura igual que qualsevol altre i tenim tot el dret a sortir de casa". Pedro Zerpa, paraplègic, celebra la nova oferta de Fent País, una caixa regal pensada perquè les seves propostes siguin accessibles a tothom, independentment de si es té o no algun tipus de discapacitat física o sensorial. "Volem que sigui una caixa per a tothom, en igualtat de condicions", defensa a l'ACN la coordinadora del projecte, Sory Campaña. El responsable del celler Collbaix del Bages, Josep Maria Claret, explica que tota la seva oferta en enoturisme està adaptada a les persones amb discapacitat. "Ho vam tenir clar des del principi, tots hem de tenir els mateixos drets ", afegeix. Les visites que ofereixen inclouen un ruta per les vinyes, l'entrada al celler i un tast de vins. La primera versió de la capsa d''Experiències per a tothom' estarà disponible de manera online a partir del 15 de desembre i tindrà més de 70 propostes adaptades. Entre elles, menús degustació, vols en parapents adaptats, nits en hotels rurals, i experiències de realitat virtual, entre d'altres. La iniciativa compta amb la col·laboració de la fundació Ampans, l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes i la Fundació Estimia, totes elles entitats que treballen pels drets de les persones amb discapacitats. En una segona fase del projecte, els seus impulsors volen editar la guia perquè es pugui trobar als mateixos llocs que les altres. Per aconseguir-ho, han iniciat una campanya a la plataforma Goteo amb la finalitat de recaptar els recursos necessaris per aconseguir-ho.