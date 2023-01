Firma tanca la botiga del Passeig i concentra a Bufalvent la seva activitat a Manresa

És una "reorganització", explica Josep Alsina, el seu propietari. Firma, el veterà negoci de decoració i interiorisme de Manresa, tancarà aquest dissabte la seva botiga del número 36 del Passeig Pere III per concentrar tota la seva activitat a la capital del Bages al polígon de Bufalvent, a la nau que l'empresa té al número 201 de la carretera del Pont de Vilomara. A més del magatzem i el taller de fusteria, ara s'hi ubicaran allà els despatxos i, ben aviat, una exposició de mobiliari.

Per a Alsina, calia abordar aquest canvi per ajustar-se tant a la nova realitat del sector com al complex moment econòmic global i a uns costums del consumidor que prioritzen "la immediatesa", insisteix Alsina, per sobre de "l'assessorament, el criteri i la coordinació" que són el segell del veterà establiment manresà. "Hi ha determinat client que ja no vol esperar, que ho vol tot per l'endemà, i aquest no és la forma de treballar d'un negoci com el nostre, basat en el coneixement del client", explica Alsina, que, amb tot, insisteix en "agrair la confiança demostrada pels nostres clients de Manresa i la comarca al llarg de tots aquests anys". La concentració del negoci no tindrà efectes en la botiga que la marca té al carrer París de Barcelona.

"No tinc relleu generacional per al negoci", diu Alsina, i concentrant la feina a Bufalven, afegeix, "em serà més fàcil de treballar, tant quant a vendes, com a organització, comptabilitat i també per l'energia personal. S'ha de treballar de gust, perquè aquesta feina és passió". Alsina, nascut a Súria el 1956, vol treballar, diu "amb més comoditat, per poder atendre bé els clients i alhora buscant noves vies de negoci". Com el magatzem compartit que està projectant amb quatre empreses més del sector de diferents indrets de Catalunya, amb un catàleg de producte similar, de qualitat i de procedència italiana, amb qui espera poder ampliar l'estoc per servir de manera immediata les comandes, una urgència imposada per les noves regles de negoci d'internet.

Alsina assegura que "la botiga tradicional de fa quaranta anys avui està obsoleta. És difícil rendibilitzar una gran exposició de mobiliari i els negocis de decoració tendeixen a externalitzar les feines". Firma ha disposat fins ara de prop de 700 metres quadrats d'exposició al Passeig, al local (planta baixa i dos pisos) de lloguer que havia ocupat antigament l'Amèrica i el saló Lice. Amb la botiga de Barcelona, Firma disposa d'un miler de metres quadrats d'exposició. Excessius, diu, per al model de negoci d'avui. Per això preveu obrir un espai d'exposició a la nau de Bufalvent, un espai de propietat de 800 metres quadrats que li permetrà concentrar tota l'activitat de l'empresa. Alsina assegura que la reorganització del negoci es farà mantenint tota la plantilla, formada per catorze persones.

Firma va obrir portes el 1983 a la galeries del Pompeu Fabra. Cinc anys més tard es va traslladar al Passeig Pere III, però no va iniciar-hi pròpiament l'activitat fins dos anys més tard, un cop condicionat l'establiment. El 2016, l'empresa va obrir la botiga de Barcelona. Al llarg d'aquestes quatre dècades, Firma ha dissenyat interiors per a empreses de restauració, comerços dels més diversos sectors i entitats bancàries, a més de llars particulars. Aquests dies, el local del Passeig està de liquidació, un procés que continuarà a la nau de Bufalvent un cop s'hagi completat el trasllat, que es farà al llarg de la setmana que ve. "No és un adéu", diu Alsina, "perquè encara tinc molta il·lusió de continuar".