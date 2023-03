Els economistes milloren la confiança sobre la situació de Catalunya i mantenen l'alerta per la inflació

Els economistes catalans milloren la seva confiança sobre la situació de l'economia catalana i espanyola. Segons una enquesta elaborada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), els professionals pugen per tercera vegada consecutiva la seva valoració de l'economia catalana i li posen avui un 5,14, gairebé una dècima més que al desembre. Pel que fa a l'economia espanyola, es queda amb un 4,99 sobre 10. Tot i aquesta millora de la percepció, es manté la inflació com a principal problema de l'economia catalana. De fet, és una de les tres principals preocupacions pel 62% dels enquestats. Per contra, cau amb força el temor pel preu dels combustibles i l'electricitat.

"Jo crec que el sistema financer a Europa no té una crisi com el 2008 i 2009. Estem en una situació molt diferent, amb una banca forta, esperem que les notícies no generin més por. Els bancs centrals s'estan cuidant de donar liquiditat als bancs que tenen problemes", ha explicat en la presentació de l'enquesta el degà del col·legi, Carles Puig de Travy. "El mercat financer europeu és molt estable i té una bona salut", ha agregat.

Tal com es mostra a l'enquesta feta entre els membres del CEC, l'estudi afirma que el 34% dels economistes pensa que la situació general a Catalunya és millor ara que fa un any. A la tardor, aquest grup representava el 29,5% del total. Per contra, el nombre de respostes que diuen que la situació és "pitjor" ara que fa un any passa d'un 41,1% a un 33,3%.

Tot i aquesta tendència de millora, la percepció dels economistes es manté encara per sota dels nivells previs a la pandèmia. En aquest sentit, el 2019 els economistes posaven un 5,44 al context català, xifra que va enfonsar-se fins al 3,6 durant la crisi sanitària. Malgrat la recuperació que dibuixa el darrer informe, les dades es mantenen estables superant per la mínima l'aprovat.

"A Catalunya tenim bastanta força, principalment pel turisme. És una economia que ha demostrat que és resilent i tenim una indústria que creix a uns percentatges que són millors que als altres països i tenim competitivitat a les exportacions", ha indicat Puig de Travy. "Enfrontem aquesta crisi en una posició millor de la que tant Catalunya com Espanya tenien el 2008", ha destacat. Per demarcacions, els economistes tarragonins són els menys optimistes, de fet, suspenen tant l'economia catalana (4,9) com l'espanyola (4,8). Per contra, els que mostren més confiança són els de Girona i Barcelona, que aproven tant l'economia catalana com la del conjunt de l'Estat.

L'impacte de la inflació també es va diluint en l'esquema de preocupacions dels economistes. Així, si a la primavera del 2022 el 47% dels enquestats deia sentir-se “molt preocupat” per l'impacte negatiu de la pujada de preus en l'economia, aquesta xifra cau avui fins al 28,7%. Preguntats per altres aspectes relacionats amb la situació econòmica, els enquestats mostren el seu aval a la pujada del salari mínim a 1.080 euros. De fet, el 54,3% veuen encertada aquesta decisió.