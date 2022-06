La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat que la situació a França ha canviat i que ara està "molt més oberta" a la represa del gasoducte Midcat. En una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia', la ministra explica que, per diverses circumstàncies, França s'ha adonat que "les interconnexions són clau". "El debat en aquests moments és quins són els terminis. Ja hem desbloquejat la connexió submarina pel golf de Biscaia i volem impulsar les pirinenques", ha afegit. D'altra banda, la ministra considera que "no corre risc" el subministrament de gas a Espanya després de l'episodi amb Algèria.

"La relació entre Espanya i Algèria és prou important, sòlida i àmplia, tant en el temps com en els temes d'interès, per desitjar una ràpida recuperació d'aquesta situació", ha dit la ministra. A més, ha assenyalat que, pel que fa al gas, es tracta de relacions contractuals entre empreses privades que es regeixen per contractes privats que fa mesos que negocien els preus. Uns contractes que la ministra espera que "quedin al marge" del posicionament polític d'Algèria. "I res no fa pensar que no hagi de ser així", ha conclòs.

Les elèctriques

La ministra ha dit que les elèctriques estarien apujant els tarifes a 180 o 200 euros MWh si el govern espanyol no ho hagués impedit. Mentre hi hagi les circumstàncies actuals, Ribera assegura que es prorrogarà el límit fixat. "No pot ser que en unes circumstàncies com aquestes el que no val més generi uns beneficis d'un abast semblant", ha argumentat.

I, en aquest sentit, ha lamentat que és "terrible" viure en un país on els ciutadans no es puguin fiar de les empreses elèctriques.