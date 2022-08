La ministra de Transports, Raquel Sánchez, assegura que "a tots ens toca estrènyer-nos el cinturó" davant un context econòmic actual. En una entrevista a El Periódico, Sánchez ha recordat que l'Estat està passant per "un moment molt complicat", derivat de les conseqüències de la guerra a Ucraïna, i ha insistit que l'executiu espanyol està fent "un gran esforç" per fer front a la situació. En aquest sentit, la titular de Transports ha negat que les mesures aprovades amb relació a la gratuïtat de Renfe siguin "populistes": "Permeten ajudar la classe mitjana i treballadora, i assegurar que no són sempre els mateixos els que paguen les conseqüències de la crisi", ha afirmat.

D'altra banda, sobre la bonificació de vint cèntims al preu dels carburants, la ministra de Transports ha insistit que "sí que té sentit que sigui una mesura de caràcter generalitzat". Això no obstant, ha apuntat que el govern espanyol "no descarta replantejar si mantenir-la com ara o buscar noves fórmules". En relació amb la petició dels transportistes, que demanaven augmentar la bonificació al preu dels carburants fins als quaranta cèntims, Sánchez ha fet valdre l'acord assolit amb el sector i que permet assegurar "que no treballaran a pèrdues", ja que permet la revisió dels preus en funció del preu del combustible. "Hem aconseguit un acord just entre les seves reivindicacions i les mesures que aquest govern pot aplicar", ha subratllat. Tanmateix, la titular de Transports ha demanat als transportistes "un exercici de responsabilitat" davant la possibilitat de noves vagues en el sector.