La trobada que disputaven les seleccions d’Hondures i Alemanya, de preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio, no ha pogut finalitzar aquest dissabte davant la decisió dels internacionals germànics d’abandonar el terreny de joc per insults racistes dirigits al seu jugador Jordan Torunarigha.

Segons ha informat la selecció alemanya, els jugadors han decidit retirar-se del camp als 85 minuts, quan el resultat al marcador era d’empat a un gol.

Qué triste esto: amistoso entre Honduras y Alemania Sub 23. Los germanos se han retirado antes del fin del partido por insultos racistas a su jugador Jordan Torunarigha. El técnico Stefan Kuntz ha dicho: "Cuando uno de nuestros futbolistas es discriminado, jugar no es una opción" pic.twitter.com/DEFh9T7U2U — Manu Heredia (@ManuHeredia21) 17 de julio de 2021

«Un malentès»

Els insults, suposadament, haurien procedit de jugadors hondurenys. La federació d’aquell país ha sortit al pas de les acusacions assegurant que «la situació s’ha degut a un malentès en el terreny de joc» després d’explicar que el partit s’ha considerat finalitzat «a causa que un jugador alemany va al·legar un suposat insult racista de part d’un jugador hondureny».

«Quan un dels nostres jugadors és abusat racialment, jugar no és una opció», va expressar el seleccionador alemany Stefan Kuntz. Jordan Torunarigha, d’ascendència nigeriana, té 23 anys i juga com a defensa a Hertha de Berlín.