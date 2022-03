El futbol bagenc i el berguedà estan de dol. Aquesta tarda, ens ha deixat, amb només 40 anys, Nacho del Moral, un dels millors futbolistes berguedans del darrer quart de segle. Tot i la seva determinació a l'hora d'afrontar la malaltia, el càncer de pàncrees que li van diagnosticar la primavera del 2021 ens l'ha arrabassat avui, minuts després de les 18.00 hores.

Nacho del Moral Juez (Sant Jordi de Cercs, 9-Octubre-1981) es va donar a conèixer en el món del futbol com a membre del primer equip del Centre d'Esports Manresa que la temporada 2000-01 va aconseguir el títol de lliga de Primera Catalana i un històric ascens a Tercera Divisió. Aquell exercici esportiu, de la mà del tècnic Josep Lluís Ruiz, un grup de joves jugadors liderat per Marc Selgas, Moisés Tapia, Sergi Castellà, Francesc Ribalta, Romà Biols, Christian Fernández, Iván Torres, Iván López, Òscar Carrasco, Jordi Cano, Edu Beltran, Nacho del Moral, Roger Pont, Jesús Mir i Gerard Bordas, amb el contrapunt de veterania que hi posava el porter Jaume Casajuana, van sorprendre amb la qualitat i gosadia del seu joc i van segellar el retorn del conjunt blanc-i-vermell a Tercera Divisió, després d'un parèntesi de set temporades, el diumenge, 20 de maig del 2001, a l'estadi del Congost, en vèncer el CF Badalona (3 a 1) davant més d'un miler d'espectadors.

L'aportació de Nacho del Moral va ser decisiva per signar l'ascens. El migcampista berguedà esbotzava les defenses contràries amb les seves incursions per l'esquerra, ja fossin per penetrar com a extrem fins a la línia de fons i efectuar precises centrades, ja fos per entrar en diagonal i marcar amb les seves inapel·lables rematades creuades.

Una vegada assolit l'ascens, Nacho del Moral va jugar dues temporades més al CE Manresa. Després, va començar una dilatada carrera com a futbolista professional de catorze temporades més, sempre a cavall de la Tercera i la Segona Divisió B. Va jugar a la UE Figueres, el FC Cartagena, el Girona FC, l'Olímpic de Xàtiva, a la Penya Esportiva Santa Eulàlia (Eivissa), el Barakaldo CF; a l'Sporting Maonès, el CD Badajoz, a l'Estudiantes d'Altamira (Mèxic), a La Roda CF (Castella la Manxa) i a l'AE Prat. Després de militar tres temporades al conjunt potablava, la darrera a Segona Divisió B, es va retirar l'estiu del 2017, als 36 anys. A l'AE Prat, els dos últims exercicis va compartir vestidor amb l'actual capità del CE Manresa, Gerard Puigoriol Putxi. Després, va treballar com a corredor d'assegurances a la seu manresana de Catalana Occident fins que la malaltia el va obligar a agafar la baixa. El diumenge, 10 d'octubre de 2021, va assistir a l'homenatge que l'actual junta directiva del CE Manresa va fer a aquella generació de futbolistes.

No t'oblidarem mai, Nacho!