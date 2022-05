L’equip de competició de Fit Kid Navàs, del gimnàs l’Eix, ha tornat a exhibir el seu talent i potencial al Campionat d’Espanya de Fit Kid, on ha aconseguit sis medalles d’or, dues de plata i una de bronze.

El Fit Kid és una modalitat que combina exercicis gimnàstics amb coreografies, entrellaçant balls amb tot tipus d’acrobàcies. La competició s'ha fet aquest cap de setmana a la ciutat alacantina d’Elda i ha comptat amb 1.435 participants de 40 clubs, procedents de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Andalusia, Comunitat de Madrid, Euskadi i Astúries.

El Fit Kid Navàs va competir dissabte amb catorze ballarines i un ballarí, i va presentar deu actuacions en les diferents categories. D’aquestes, nou van obtenir medalla i la majoria van ser d’or. De fet, tots els quinze participants del club navassenc van pujar al podi, ja sigui en la modalitat de solo, duo o grups. Van rebre molt bona puntuació per part del jurat, format per dotze jutges de Sèrbia, Itàlia, Gibraltar, el Regne Unit i l’Estat espanyol.

La classificació

En la categoria Fit Kid Solo Baby, Carla Manent va ser proclamada campiona d’Espanya. En Solo Júnior, Guillem Cabra també va pujar al primer lloc del podi. Un altre or va ser per a Karen Fernández, en la categoria Solo Promo Adult. També van guanyar, en Promo Duo Adult, Carla Gallardo i Karen Fernández. Una altra medalla d’or la van aconseguir Xènia Córdoba, Aina Serra i Laura Vall en la categoria Promo Grup Júnior. I el sisè or del Fit Kid Navàs el van aconseguir Marina Costa, Marina Santasusana, Laia Soler, Carla Gallardo, Guillem Cabra i Karen Fernández en Promo Grup Adult.

Pel que fa les segones posicions, van ser subcampiones les més petites, el Grup Baby, format per Carla Manent, Carlota Gómez, Laia Carol, Martina Just, Jana Guitart i Arlet Trench. L’altra medalla de plata la van obtenir Laura Vall i Xènia Córdoba, en Promo Duo Júnior.

I al tercer graó del podi hi va pujar Marina Costa, que va aconseguir la medalla de bronze en Solo Fit Kid Adult. En aquesta mateixa categoria, Laia Soler va quedar finalista.

Els entrenadors de l’equip de competició del Fit Kid Navàs, Noelia Ruiz, Marina Santasusana, Clara Rivero i Nil Rovira, han aplaudit l’èxit i han fet una valoració molt positiva: «En aquest Campionat d’Espanya 2022 hem aconseguit uns resultats espectaculars. És un dels millors campionats que hem viscut perquè tenim un gran equip. Ha estat un cap de setmana increïble, amb emocions a flor de pell, tant durant la competició com a fora del pavelló, on la cinquantena de persones que hem viatjat a Elda hem conviscut com una gran família».