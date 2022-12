Pedro Martínez s'ha referit, en la prèvia del partit contra el Girona, a Joe Thomasson. L'ex del Baxi, amb qui va tenir molt bona sintonia la temporada passada, ha estat tallat pel Zenit, que l'havia fitxat a l'estiu per un preu astronòmic, i ha sonat que podria fitxar pel club gironí. No cal dir que els manresans també el voldrien, tot i que el seu retorn ara sembla inviable.

Martínez ha dit que "Esperava [que sortís del Zenit] perquè tenia certa informació. He mantingut el contacte amb ell i em va dir que estava preocupat pel rol que tenia i el seu impacte a l’equip. Em sap greu per ell i la seva família, però quan prens decisions professionals, ho poses tot a la balança. Per ell, s’hauria quedat aquí, per l’estabilitat que tenia, per com de gust estava, i la seva família també. Hi havia coses molt positives, però d’altres que no li podíem oferir. Entenc la seva decisió. Quan les prens, pot sortir bé o malament. Ha sortit malament i no passa res".

De tota manera, per a ell "continua sent el jugador que era. Anirà a un altre lloc i crec que ho farà bé. Això és un esport d’equip i depens de moltes coses. Els entrenadors depenem del club, dels jugadors i els jugadors del club, dels entrenadors o dels companys. Això fa que donis una millor versió teva o pitjor. L’any passat en va donar una de fantàstica, li va servir per firmar un contracte increïble, i ha sortit malament. Són riscos, però millor haver-ho provat que no haver-ho fet. Ara, a passar pàgina i ha de pensar en el següent i tornar a començar. Aquesta és la vida d'un esportista professional".