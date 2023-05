La Salle va caure amb contudència a casa per 48-83 davant d'un Club Natació Terrassa que es jugava evitar el descens directe. Amb aquesta, els manresans sumen la setena derrota consecutiva, i s'asseguren haver de disputar la promoció de descens per a mantenir la categoria.

El duel va començar igualat, amb cistelles sota els dos taulers i un bon nivell per part dels dos conjunts. Al segon període, però, els egarencs van aconseguir un avantatge de deu punts que els permetia marxar el descans amb millors sensacions que els manresans. A la represa, les necessitats de victòria visitants, i el fet que els bagencs no es juguessin res, va marcar les diferències. Els locals van abaixar els braços, i els del Vallès Occidental no van aixecar el peu de l'accelerador.