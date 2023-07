La jugadora de Castellterçol Alexandra Ferré Sentías va aconseguir la medalla d'or, formant part de l'equip espanyol de 5x5 unificat, en els Jocs Mundials Special Olympics que es van disputar a Berlín. Ferré, que juga al Club Esportiu Horitzó de Barcelona, només fa una temporada que practica bàsquet en aquesta categoria de discapacitació intel·lectual.

Durant el torneig, l'equip espanyol va guanyar en el debut Corea del Sud per 17-28. En el següent enfrontament, es va desfer de Costa Rica per un clar 26-6 i, en la final, la cosa va estar més igualada, però va derrotar Xipre per 10-13 i les seves integrants van poder pujar al capdamunt del podi.

Els equips de 5x5 unificats estan composats per deu jugadores, de les quals sis tenen discapacitat i quatre no, però en pista sempre n'hi ha d'haver tres de les primeres i dues de les segones. L'or va tenir valor ja que les participants de l'equip estatal no van rebre cap amonestació.

És la segona participant de les nostres comarques que va obtenir or en aquests Jocs Mundials Special Olympics de Berlín, ja que el gimnasta de l'Egiba Carles Calavera també va obtenir una plata en paral·leles i va pujar tres cops al podi en les respectives competicions.

La delegació espanyola va sumar un total de 81 medalles en la seva presència a Berlín, amb 8 ors, 13 plates, 14 bronzes i 46 medalles més denominades de participació, entre els primers de cadascuna de les categories. La propera edició es farà a Perth (Austràlia).