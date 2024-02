El partit que es disputava avui, diumenge, al camp municipal de la Mión, entre la Pirinaica i el San Juan Montcada, ha estat suspès al final de la primera meitat. Segons les fonts consultades per aquest diari, un jugador de l'equip rival, Juan Pablo Amantini (exjugador del CE Manresa), hauria empès per l'esquena un jugador local quan ja marxaven cap als vestidors i ha començat una baralla entre jugadors d'un i l'altre equip.

Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per evitar que els aficionats se sumessin a la batussa, però no han hagut de participar per acabar amb la picabaralla. En el moment de l'incident el marcador marcava l'1-1.