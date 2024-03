El Barça no va saber ni aprofitar la “ressaca” copera de l’Athletic Club, ni l’ensopegada del Reial Madrid al camp del València ni la derrota del Girona a Mallorca. Tan sols va poder sumar un punt en un empat trist i frustrant, conseqüència d’un partit galdós en què, a més a més van perdre per lesió De Jong i Pedri que no podran ser a la tornada de la Lliga de Campions contra el Nàpols. Els blaugrana continuen tercers a 8 punts del Madrid i a 1 del Girona.

Insistia aquesta setmana el president Joan Laporta a dir que “és clar, que hi ha lliga”. Queden onze jornades encara, 33 punts per disputar-se, molta lliga certament. No obstant això, els blaugrana hauran d’anar als camps de l’Atlètic de Madrid, Reial Madrid i Girona. I, probablement, no ho faran en un context tan favorable com el que s’han trobat en la visita a San Mamés. L’Athletic, que dijous havia eliminat de manera brillant l’Atlètic de Madrid a les semifinals de la Copa del Rei, va sortir amb només quatre jugadors dels onze que van golejar els matalassers a més de tenir les baixes de Nico Williams i del central Vivian. No sembla que n’hi hagi d’haver gaire, de lliga.

I això que va semblar que els blaugrana sortien decidits a aprofitar la “ressaca” copera de l’Athletic. Van tenir el domini inicial i van situar el joc al camp contrari i prop de l’àrea d’Unai Simón, encara que sense generar perill. Un cop de cap de Lewandowski interceptat per un defensa i una rematada de Koundé, tan estranya com desviada, va ser tot el bagatge. Va durar un quart d’hora, a penes.

Es va lesionar De Jong al minut 20, al mateix turmell que el va tenir apartat dels terrenys de joc durant moltes setmanes. Va entrar Fermín al seu lloc i Xavi va haver de refer el plantejament. Pedri es va acostar a Christensen, que ahir afrontava el primer examen seriós a la posició de mig centre. Va estar bé en defensa, que ja sembla prou, però no aporta l'equilibri que se li suposa.

Els bascos s’havien espolsat el domini i havien aconseguit que el futbol entrés en una fase de descontrol que els afavoria clarament. Tot i que, si un jugador es mou bé en el desordre tàctic és el portuguès Joao Cancelo que va estar ben a punt d’avançar el Barça en el marcador amb un xut des del mig del camp. Havia sortit de l’àrea Unai Simón per tapar una bona desmarcada de Fermín i Cancelo ho va aprofitar per enviar la pilota que li havia caigut a la porteria basca, on no hi havia ningú. Van córrer Unai Simón i Yeray i entre tots dos van evitar el gol.

I es va lesionar Pedri al minut 43, tot sol, en fer una passada a Raphinha. Un altre trencament muscular al quàdriceps. El va substituir Lamine Yamal i es va acabar el Barça dels quatre migcampistes, la fórmula que havia recuperat Xavi.

El Barça necessitava el descans per refer-se emocionalment de les lesions de dos puntals de l’equip, i ordenar-se tàcticament. Però, l’anada als vestidors no va canviar la dinàmica que s’havia instal·lat, de partit obert perquè cap dels dos equips no aconseguia imposar el seu domini. Tot i que era l’Athletic qui sabia dur-lo al camp blaugrana i, ni que fos només per això, posar la incertesa a favor seu.

El pla d’Ernesto Valverde es va revelar quan a l’hora de joc va començar a treure titulars i renovar energies. També el Barça va fer canvis. Joao Félix per Raphinha, Iñigo per Cubarsí i Oriol Romeu per Christensen. Fins llavors, els blaugrana havien estat incapaços d’aprofitar la setmana en blanc que havien tingut per preparar el partit de San Mamés ni de treure profit del desgast dels bilbaïns, pel partit de dijous i les celebracions posteriors. Només una jugada aïllada podia canviar el signe d’un partit que anava encaminat a un empat frustrant per a les necessitats del Barça, no ja de lluitar pel títol de la Lliga, que ja semblava una quimera abans de començar, sinó per garantir-se la classificació per a la Lliga de Campions i des de la segona posició. No hi va ser.