Pedro Martínez: "Espero estar a l'alçada de les circumstàncies"

El València Basket ha presentat aquest dijous al migdia el seu tècnic, un Pedro Martínez que torna, set anys després, al lloc on va ser campió de lliga. El ja extècnic del Baxi ha fet una primera roda de premsa en què ha afirmat que espera "estar a l'alçada" de les peticions del club i en què ha fet referència al seu ja exequip en parlar del tipus de joc que li agradaria implantar a la Fonteta.

Així, preguntat sobre el seu estil de joc favorit, ha respost que "suposo que et refereixes al que hem fet els últims cinc anys a Manresa. S'ha pogut fer per l'extraordinària implicació dels jugadors i dels tècnics d'allà a implantar-lo, però el primer és que hi creguin. Aquí ho afrontaré des del punt de vista de consensuar amb els jugadors quina és la millor manera, tenint en compte de qui disposem i què els puc demanar".

Martínez ha admès que "sento una mica de responsabilitat d'estar a l'alçada i espero que estiguin contents. Necessito molta ajuda, de l'equip tècnic, dels jugadors, de l'afició, de fer un joc dinàmic, que la gent se senti representada amb els valors d'esforç i que tinguem una mica de sort amb les lesions, amb els rivals, per ser tant competitius com volem ser".

Pel que fa a la tornada, ha assegurat que s'han donat les circumstàncies "adequades" per tornar. "Estic feliç, il·lusionat, és el repte més important de la meva carrera perquè és el següent, sense menyspreu als d'abans, amb humilitat i m'ha aclaparat una mica la repercussió que ha tingut el fitxatge, no hi estic acostumat ni hi estic gaire a gust. Ni sóc decisiu, ni fico cistelles, ni capturo rebots, vull ajudar-los perquè ho facin el millor possible i ajudar el club des de la meva posició".

Ha rememorat que "el que va passar fa set anys va passar fa set anys, sembla que jo vaig guanyar la Lliga, però passava per aquí per un equip que va tenir èxit, en què formava part, però és que era un equip increïble, amb jugadors i uns tècnics increïbles. Jo sol no vaig guanyar la lliga però posarem en valor el que va passar i estic orgullós de formar part d'aquell equip".

Tot i que l'estat d'ànim a València va quedar molt avall després de quedar eliminats per l'UCAM Múrcia en els quarts de final dels play-off, "no tinc la sensació d'aterrar a un club que vingui d'un desastre absolut, els resultats podien haver estat millors, però la resta d'equips també juguen. I no tinc por, és el que espero que passi, que la gent que vingui a La Fonteta, vegi que els valors siguin de màxim esforç i compromís, sóc optimista i farem un equip competitiu, però no deuríem fallar. Les expectatives del club són motivants, no em fan por i estic disposat a ajudar perquè es puguin aconseguir”.