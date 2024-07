Josep Garcia queda quart en l'estrena a Eslovàquia i se li escurça el marge al Mundial

L'estrena del surienc Josep Garcia (KTM) a Gelnica, cinquena parada del Campionat del Món d'enduro d'enguany, no ha anat tan bé com s'esperava. El pilot de KTM només ha pogut ser quart en la categoria principal en la primera jornada, amb la qual cosa ha sumat 13 punts. Tenint en compte que la victòria ha estat per al segon classificat, l'italià Andrea Verona (Gas-Gas), campió el 2022, la diferència entre tots dos és només de tres punts abans de la disputa de la segona de les curses, que es farà diumenge.

Garcia no ha trobat el ritme en cap moment de la jornada i, el màxim que ha aconseguit, és quedar tercer en cinc de les deu zones en què ha transcorregut la jornada. A més, en alguna ha estat vuitè i ha estat on ha perdut la majoria dels 33 segons que l'han apartat de la primera posició. A més, per primer cop aquesta temporada ha quedat fora del podi. Fins ara, havia acumulat quatre victòries, dues segones posicions i dues terceres.

A Eslovàquia, entre Verona i Garcia s'han col·locat dos britànics, Nathan Watson (Beta) i Steve Holcombe (Honda), el vigent campió. En la subcategoria d'Enduro 1, Holcombe ha vençut Garcia, que ha estat segon i també se li ha acostat a tres punts a la general. En aquesta jornada, el nargonès Jaume Betriu (KTM) només ha pogut ser 24è a EnduroGP i vuitè a Enduro 3.

En la general d'EnduroGP, Garcia té ara 157 punts per 154 de Verona i 143 de Holcombe, que torna a amenaçar el títol quan falta la segona jornada a Eslovàquia i dues curses a Gran Bretanya i dues més a França.