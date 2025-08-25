Robert Horry: La virtut de ser al lloc just en el moment adequat
Quan pregunten a algú per jugadors importants a la història de l’NBA solen aparèixer els noms més coneguts, tant d’ara com de fa anys. Són els que han marcat època, els que han fet història i han entrat, o ho faran, al Saló de la Fama de Springfield. Però segur que entre els deu primers gairebé ningú anomenarà Robert Horry, tot i que aquest aler pivot d’Alabama va guanyar set títols en tres equips diferents. Avui cal felicitar-lo perquè arriba als 55 anys.
A sobre, les característiques físiques de Horry, que no era excessivament atlètic, el convertien en un més, en ningú que destaqués per res. Però al llarg de la seva carrera de setze anys a la lliga va tenir dues virtuts:saber caure als equips destinats a guanyar i ajudar-los a fer-ho amb bàsquets decisius, sovint a l’últim segon de partits absolutament trascendentals.
Això sí, els seus resultats havien estat bons des de l’inici. Va viure un bon periple universitari al seu estat i això li va valer ser triat pels Houston Rockets en el número 11 del draft. Després, va tenir bones xifres de 10,1 punts i 5 rebots en el seu debut i, en el seu segon curs, ja va ser campió. Van ser els dos únics títols de la franquícia texana. Allà l’amo era Akeem [després Hakeem] Olajuwon, ben acompanyat per un membre del Dream Team, Clyde Drexler, però Horry va començar a ser anomenat Big Shot Rob [Rob Gran Tir] després d’un triple als Orlando Magic en el tercer partit de la final. Abans, en la final de conferència contra els San Antonio Spurs, també va ficar la cistella que permetria robar el factor pista.
El 1996 va ser traspassat a Phoenix Suns, l’únic fracàs de la seva carrera, ja que va tenir una enganxada amb el seu entrenador, Danny Ainge. El van enviar als Lakers, i els californians van començar a muntar el gran equip de Kobe Bryant i Shaquille O’Neal que guanyaria tres campionats entre el 2000 i el 2002.
Davant de tanta estrella, Horry sempre anava tapat, però sempre resolia. Se li recorden tres grans cistelles. En les finals del 2001 contra Philadelphia, un triple seu en el tercer partit a 47 segons per al final va deixar morts els Sixers. L’any següent, va anotar un triple contra Portland en la primera ronda que va donar una victòria i, el mateix curs, va fer la cistella determinant contra els Sacramento Kings, en el quart partit, en una duríssima final de conferència.
El 2003 va quedar lliure i va fitxar per uns San Antonio Spurs en la seva millor època, amb Tim Duncan i David Robinson, a qui després s’uniria Manu Ginóbili. El 2005, en el cinquè partit de la final contra Detroit, va aconseguir el bàsquet més recordat de la seva carrera, un triple en el cinquè partit d’una sèrie que els texans guanyarien per 4-3. Es va retirar el 2008 i ara és un dels únics quatre jugadors, amb John Salley, Danny Green i LeBron James, que ha guanyat l’NBA amb tres equips diferents. I tot ho va aconseguir sense ser mai All Star, sortint des de la banqueta i sent coneixedor que tots pensaven que les boles decisives se les jugarien les estrelles obviant que un Mister Clutch com ell, a la seva manera, també ho era.
