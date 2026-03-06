Esquí de muntanya
Or de Bagà per a Núria Balaguer i plata de Puigcerdà per a Gil Rocías en els europeus d'esquí de muntanya
La prova llarga del certamen d'Azerbaidjan veu com els nostres representants en categoria absoluta queden més avall de la desena posició però els sub-18 salven l'honor
La prova llarga dels europeus d'esquí de muntanya que s'estan disputant a Shahdag (Azerbaidjan) no ha vist resultats entre els deu primers dels nostres representants en les categories absolutes, però sí dues medalles en la sub-18. La baganesa Núria Balaguer ha completat el doblet, després de l'or aconseguit en l'esprint del primer dia, i també ha guanyat la cursa individual. En nois, el ceretà Gil Rocias s'ha penjat la medalla de plata a l'espera del quilòmetre vertical que es disputarà diumenge.
Així, Balaguer ha derrotat la russa Anasasiia Pshenichnaia per poc més de 8 minuts i la polonesa Antonina Rakus per onze. En la categoria masculina, Rocías ha quedat a només tres dècimes de la medalla d'or, que ha estat per al romanès Matei Petre. La medalla de bronze ha correspost a l'eslovac Adam Hubac.
En les proves absolutes no hi ha hagut tan encert. En homes, Ot Ferrer ha estat setzè, lluny de les medalles i a 11 minuts i 7 segons del guanyador, el suís Rémi Bonnet. Segon ha estat el també helvètic Thomas Bussard i tercer, l'austríac Johannes Lohfeyer.
En dones, Marta Garcia, del CE Cerdanya, ha estat desena, just per davant d'Anna Huguet, ceretana dels Mountain Runners del Berguedà i la gironellenca Ares Torra ha acabat 19a. El triomf ha estat per a la italiana Giulia Murada, per davant de la suïssa Marianne Fatton i de la també italiana Alba de Silvestro.
