Atletisme
Griselda Serret, de l'Avinent, és tercera a l'estatal sub-23 de marxa atlètica
El resultat serveix a la marxadora de l'entitat manresana per ser al Campionat del Món de la disciplina per equips que es disputarà a Brasilia
L'atleta de l'Avinent Manresa, Griselda Serret, va penjar-se una medalla de bronze al Campionat d'Espanya sub-23 de marxa atlètica que es va celebrar el cap de setmana a la localitat murciana de Cieza. La marxadora de l'entitat manresana va competir en la distància de mitja marató, i va registrar un temps de 1:38'47'' que no només representa una millor marca personal per a l'atleta, sinó que li serveix per esmicolar el rècord absolut del club manresà.
Serret va completar una cursa molt regular al circuit d'un quilòmetre al qual van donar un total de 22 voltes. No es va extralimitar en els primers compassos, i amb un ritme molt constant que rondava 4:40 cada quilòmetre va completar una prova que es va fer molt exigent. Prova del bon temps que va completar l'atleta de l'Avinent és que el registre li va servir per ser cinquena en categoria absoluta.
En sub-23, només va ser superada per Aldara Meilán i Sofía Santacreu. La primera, a més de l'or en la seva categoria es va penjar la plata en l'absoluta, i va completar l'exigent recorregut en un temps de 1:34'44''. Curiosament, la marxadora l'Atlética Lucense va registrar el mateix temps que la catalana Sofía Santacreu, del Cornellà Atlètic, que va anar enganxada a la guanyadora sub-23 fins al darrer alè, i no va aconseguir sobrepassar-la en un veritable esprint.
L'or en categoria absoluta va ser per Antía Chamosa, que va establir un nou rècord del campionat amb un temps de 1:33'45''. El quart lloc va ser per Lídia Sánchez-Puebla, que va aturar el cronòmetre a 1:36'58''. Aquest resultat dona a les cinc primeres classificades de la categoria absoluta una plaça per a competir al Campionat del Món de la disciplina per equips que es disputarà a Brasilia.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà