Ciclisme de muntanya
Marta Cano i Hans Becking confirmen el seu domini i s’emporten el triomf final en la VolCat
La barcelonina estrena el seu palmarès a Igualada i el neerlandès s'imposa en la prova per cinquena vegada a la seva carrera
Regió7
La VolCat del 2026, la del 25è aniversari de l’empresa organitzadora, Ocisport, ja és història i ho ha fet complint tots els pronòstics. El neerlandès Hans Becking (Buff MTBTeam) ha aconseguit aquest divendres la victòria en la categoria masculina, la cinquena a Igualada, i la barcelonina Marta Cano (Massi) posa el seu nom al palmarès per primer cop en la femenina. Els dos dies de VolCat, a més, es tanquen amb èxit en les diferents proves col·laterals que s’han fet, com el gravel, les bicicletes elèctriques i l’àpat de celebració de la festa.
L’última jornada, des del punt de vista competitiu, ha vingut marcada per la igualtat i per la victòria a l’esprint del segon classificat, el britànic Corran Carrick-Anderson (Hope). S'ha imposat a damunt de la línia de meta a Becking i a Francesc Barber. El menorquí de X-Sauce Merida ha completat el podi després de les diferències que es van obrir en la jornada de divendres.
I és que l’etapa reina, de 67 quilòmetres i 1.490 metres de desnivell, ha vist una escapada de la qual han quedat els més forts per jugar-se el triomf parcial final.
En dones, la guanyadora de l’etapa ha estat la neerladesa Lola Bakker (KMC), que ha rebut el setge de Marta Cano però que, finalment, ha pogut conservar la posició. La catalana, però, tenia prou avantatge per no patir pel triomf final.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès