Kickboxing

Ayoub Boukili, de Sant Fruitós, reté el títol de campió europeu per segona vegada

El lluitador bagenc va derrotar, a París, el francès Elias Bouguerba per decisió unànime després de fer-lo caure a terra dues vegades

Boukili, amb el cinturó, amb el seu contrincant després del combat / Arxiu particular

Marc Llohis

Manresa

El lluitador de Sant Fruitós de Bages, Ayoub Boukili, va vèncer diumenge a Villejuif, als afores de París, a Elias Bouguerba. El santfruitosenc es va imposar per decisió unànime dels jutges del combat, i d'aquesta manera revalida el títol de Campió d'Europa de K1 en -71,8 quilograms de la promotora internacional Wako Pro. Una victòria que consolida el lluitador bagenc com un dels referents en el seu pes i categoria a escala mundial.

El lluitador de Sant Fruitós forma part del Billy Fight Team, establert a la població bagenca, i també del Team Calvet de Badalona, un dels gimnasos insígnia en les arts marcials a Catalunya i tot l'estat espanyol. Dues entitats que han estat claus no només per a preparar el combat amb les millors condicions, sinó per continuar la seva evolució dins del quadrilàter i consolidar un elevat nivell en gairebé tots els aspectes determinants d'un combat.

Als afores de la capital francesa, Boukili no es va deixar intimidar per la pressió de defensar títol, i tampoc per haver-ho de fer amb el públic bolcat amb el seu contrincant. El lluitador de Sant Fruitós de Bages va dominar gairebé tot el combat, i gràcies a fer caure a terra dues vegades a Bouguerba, va posar fàcil la feina als jutges, que el van proclamar vencedor per decisió unànime després de cinc assalts.

