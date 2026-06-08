Harry 'Butch' Reynolds: El clam per un fals positiu
Avui fa 62 anys algú que, en el seu dia, va batre un dels rècords del món més mítics del calendari atlètic, en una pista històrica, i que dos anys després va haver d’iniciar una croada per demostrar la seva innocència en un cas de dopatge que encara dura avui en dia. Nascut a la mateixa ciutat que dues estrelles del bàsquet com LeBron James i Stephen Curry, a Akron, estat d’Ohio, es tracta del quatre-centista Harry Butch Reynolds.
El seu sobrenom venia del seu aspecte físic, un cos que denotava molta potència, un fet que exhibia en les seves curses. En els trials dels Estats Units del 1987 es va classificar per integrar l’equip de relleus de 4x400 metres amb el qual va guanyar el Mundial de Roma, però el seu gran moment va arribar mesos després.
El 17 d’agost del 1988, un any olímpic en què els Jocs de Seül es disputaven entre el setembre i l’octubre, va afrontar la Weltklasse, el mític de Zúric, el millor del món. En una actuació superba va fer un temps de 43.29 en els 400 metres i va batre un rècord, els 43.86 de Lee Evans de vint anys abans als Jocs de Mèxic, que semblava imbatible ja que va ser aconseguit en altitud. Aquesta marca va estar vigent durant onze anys, fins que la va tornar a superar Michael Johnson als Mundials de Sevilla del 1999, amb 43.18.
Reynolds es va presentar com a gran favorit a Seül, però va perdre la final per només sis centèsimes davant del seu compatriota Steve Lewis. De tota manera, amb 24 anys semblava que una gran carrera s’obria al davant. Però el 1990 va canviar tot.
Aleshores, els Mundials eren cada quatre anys, com els Jocs, amb la qual cosa no hi havia cap gran competició fins al Campionat del Món de Tòquio del 1991. Però en una altra gran reunió atlètica, la de Mònaco, el control antidopatge de Reynolds va resultar positiu per esteroides.
Va arrencar aleshores una croada que el va portar a enfrontar-se amb la Federació Internacional d’Atletisme, ja que Reynolds afirmava, i amb proves, que hi havia hagut una mala praxis en la reunió monegasca. Segons ell, hi havia hagut intercanvi de mostres.
De fet, la federació dels Estats Units li va permetre, malgrat estar sota sanció de dos anys, participar en els trials per ser a Barcelona’92, en què va ser cinquè. Havia de viatjar com a suplent, però les normes del Comitè Olímpic Internacional no ho permetien sota amenaça de sancionar tots els atletes que correguéssin contra ell. La batalla legal va arribar al punt que Reynolds va guanyar un judici que condemnava la Federació Internacional d’Atletisme a pagar-li 27,3 milions de dòlars. L’ens i el COI van apel·lar i van evitar haver-l’hi de pagar.
L’atleta, tocat per tot el procés, va tornar a competir el 1993. En unes declaracions va dir «vaig prometre al meu avi netejar el meu nom quan tornés». El cert és que mai no va repetir les seves grans marques, tot i que va guanyar un parell d’ors en relleus i dues plates i un bronze en Mundials successius. Avui en dia encara es filmen reportatges sobre el tema. L’últim es diu «Fals positiu» i va ser estrenat el 2024.
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