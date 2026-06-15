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Hoquei patins | OK Lliga masculina

Roger Bars, capità de l'Igualada Rigat, és operat del genoll enmig de la final de l'OK Lliga

El jugador havia resistit amb dolor els últims partits de la mateixa articulació de la qual va ser operat dos anys enrere

Roger Bars ha hagut de parar per rebre tractament al genoll afectat

Roger Bars ha hagut de parar per rebre tractament al genoll afectat / Xavi Garcia/Igualada Rigat

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El capità de l'Igualada Rigat, Roger Bars, havia de ser intervingut quirúrgicament d'un genoll aquest dilluns, segons va informar Ràdio Igualada. De fet, ja no va actuar en el segon partit de la final de la lliga que, com en el primer, els igualadins van perdre per 8-2.

El jugador ha anat tenint dolor durant tota la temporada, que s'ha intensificat en aquest tram final. Malgrat això, fins divendres encara sortia a defensar o a llançar faltes directes. Ara ha decidit parar i assumir l'operació. Diumenge ja va ser rellevat en la convocatòria per Joel Roma.

Segons declaracions a l'esmentat mitjà, el seu entrenador, Marc Muntané, explicava que "no sabem què té. És a conseqüència de l'operació que ja va tenir al genoll fa un parell d'anys. Fins que no li obrin no sabran exactament què té".

Després de la intervenció, s'ha de saber si la baixa de Roger Bars serà per a tot l'estiu i podria estar a punt per iniciar la propera temporada, o és més forta i es perd part del curs proper o gairebé tot. Muntané sí que va explicar que "eren unes molèsties molt grans que l'impedien de jugar a un nivell normal i de màxima competició com la que estem".

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L'Igualada Rigat, ja sense Bars, afronta el tercer partit de la final aquest divendres, a les Comes, a partir de les set de la tarda.

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