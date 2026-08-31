Leo Messi es vesteix del Cornellà per a l’inici de la temporada
L’astre argentí, propietari del club des de l’abril del 2026, ha compartit imatges familiars lluint l’equipació de l’equip
Regió7
L’astre argentí Leo Messi ha aparegut a les xarxes socials vestint el verd de la UE Cornellà al costat dels seus fills. Les imatges les ha difós el mateix club, que va ser adquirit per l’exestrella blaugrana l’abril d’aquest mateix 2026.
«L’arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l’objectiu d’impulsar-ne el creixement esportiu i institucional, reforçar-ne l’estructura i continuar apostant pel talent. El projecte contempla una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament», va assenyalar la UE Cornellà, equip que actualment milita a la Tercera RFEF, en un comunicat després que es donés a conèixer la compra de l’entitat per part de Messi.
«Leo Messi i la seva família ja estan a punt per a l’inici de temporada. De Cornellà al món, cada vegada som més els que vestim de verd com en Leo i tenim ganes que comenci el nostre gran repte», ha reivindicat ara l’entitat esportiva, l’estadi de la qual està situat a pocs metres del camp de l’RCD Espanyol, també a Cornellà.
Des de l’adquisició de la UE Cornellà per part de Messi, també s’ha impulsat la creació d’un equip femení: «Una fita que marca l’inici d’una nova etapa dins del projecte esportiu i estructural de l’entitat». A més, la marca alemanya Adidas, que ja patrocinava Messi, també es va sumar al projecte de la UE Cornellà com a patrocinador tècnic. De fet, la marca alemanya ja vesteix tots els equips de la UE Cornellà, des del Primer Equip fins a la categoria Sub-12. Un acord que abraça tota l’estructura esportiva del club, inclosos el Filial i el primer equip femení.
Nova temporada, mateixos abonaments
Més enllà de les imatges de Messi i la seva família, el club assenyala que afronta la temporada 2026-2027, la primera sota les regnes de l’argentí, com «un projecte il·lusionant amb l’objectiu de tornar a Segona RFEF i continuar construint un futur del qual tota la nostra gent pugui sentir-se orgullosa». En aquesta nova etapa, l’entitat ha apostat per mantenir el preu dels abonaments i, a més, «premiar la fidelitat de les persones que els vulguin renovar».
L’abonament general té un preu de 60 euros, mentre que l’abonament infantil costa 30 euros. Els abonats de la temporada passada podran renovar fins al 15 de setembre amb un 10% de descompte, de manera que el preu de renovació de l’abonament general serà de 54 euros. La reserva de seient tindrà un cost addicional de 10 euros. Tots els abonaments inclouen l’accés als partits que el primer equip masculí disputi com a local, un 15% de descompte en la samarreta oficial i un 5% de descompte en la resta de productes de la botiga del club.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026