Martin Fourcade, el català més llorejat de l'olimpisme
Malgrat que la votació duta a terme fa pocs dies va determinar que la zona sud-est de l’estat francès es dirà oficialment Pirineus Orientals, per un 5% de sufragis de diferència, molts dels seus habitants es consideren catalans del nord. És el cas d’una llegenda d’un esport dels essencials dels Jocs d’hivern, que no només va ser una referència per a la seva pràctica mentre va estar en actiu, sinó que després ha sabut convertir-se en un pal de paller per als que encara no s’han retirat. És el biatleta de Ceret Martin Fourcade, que avui fa 38 anys.
De petit, simplement era el germà del Simon, que el va precedir a l’elit i a la selecció francesa. Però aviat es va veure que el petit de la família tenia més talent, sobretot quan va aconseguir la victòria en la sortida en massa de Vancouver 2010, amb només 21 anys. Iniciava un domini que el va dur a guanyar set vegades consecutives la Copa del Món de biatló, entre el 2012 i el 2018, la qual cosa dona fe de la seva versatilitat i fiabilitat. A part dels títols grans, també va acumular 26 globus de cristall petits, els que encimbellen el guanyador de cadascuna de les especialitats, i va aconseguir 83 triomfs individuals. La capacitat que tenia per combinar la velocitat damunt dels esquís i la precisió amb el rifle el convertien en imbatible.
Però a part de sòlid en el dia a dia, també era brillant en els moments decisius que, en la seva especialitat, apareixen cada quatre anys. El 2014, a Sotxi, va ser campió en persecució i individual, a part de ser plata en la sortida en massa, i a PyeongChang, el 2018, va endur-se dos ors individuals i un altre en els relleus mixtos. Un total de sis títols olímpics i set medalles en tres cites i tres continents diferents.
En campionats del món, la collita encara va ser més gran, amb 28 medalles, 13 de les quals d’or i almenys un títol en totes les edicions disputades entre el 2011 i el 2020. Aquesta xifra li va permetre igualar amb la llegenda més gran de la història d l’especialitat, el noruec Ole Einar Björndalen.
Fourcade va anunciar que es retirava el març del 2020, just abans de la pandèmia, amb una victòria simbòlica a l’estació de Kontiolathi, a Finlàndia, el mateix lloc on havia aconseguit la primera deu anys abans. Era el punt final perfecte a la seva carrera, però el principi d’un altre camí.
El 2018, quan encara guanyava medalles, va ser nomenat president de la Comissió d’Atletes dels Jocs de París del 2024. Això el va ser situar-se al bell mig de l’organització d’aquest esdeveniment juntament amb 17 esportistes més. La seva missió era fer arribar la veu dels atletes a l’organització per tal que les seves vivències durant les competicions fossin perfectes. Amb Fourcade al capdavant, els esportistes van participar en tot tipus de decisions i també es van mantenir actius en la promoció de la pràctica esportiva arreu. Seva va ser la idea del Parc dels Campions, la zona a davant de la Torre Eiffel on els guanyadors van compartir la seva alegria amb els aficionats. I és que de celebrar, ell n’havia pogut aprendre molt.
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