Un conductor ha causat un accident mortal a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) i ha fugit corrents després del sinistre. Els fets han tingut lloc aquest dissabte, minuts abans de les 23 hores, al quilòmetre 477 de l'Autovia A-2 en direcció a Lleida. Al xoc s'hi ha vist implicat un vehicle i un tot terreny on, a banda de la persona que ha perdut la vida hi anava un altre ocupant que ha resultat greument ferit segons ha avançat el diari 'Segre' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts dels Mossos d'Esquadra. Els efectius de la policia catalana han muntat un dispositiu per trobar i detenir el conductor, però de moment no ha estat localitzat.