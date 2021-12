El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que la investigació policial determinarà si el pistoler de Tarragona tenia permís d'armes, si el tenia actualitzat i com havia aconseguit aquestes armes. En declaracions a RAC1, Elena ha assegurat que no li constava que el detingut tingués o no tingués el permís, tot i que tot fa pensar que sí per la feina que desenvolupava. Tampoc consten denúncies contra ell ni antecedents penals. L'home, agent de seguretat privada, va ferir tres excompanys i un agent aquest dimarts. Elena ha insistit que l'home va tenir una actitud de "molta, molta violència" i ha tornat a destacar la feina dels mossos que el van neutralitzar, disparant a les extremitats, tal i com ha comentat.

El conseller ha destacat que tot i els intents de parlar amb ell, l'home es va mostrar en posició "per afrontar un combat a tret". Així, ha assegurat que era una persona "especialment violenta" i que podria haver fet "molt més mal". Elena ha afirmat també que sí consta algun "incident de confrontació" amb els seus excompanys de feina i ha dit que tot apunta a un "atac de rancúnia" contra alguna d'aquestes persones.