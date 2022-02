La Policia Nacional, en col·laboració amb els Carabinieri, han detingut a Barcelona un fugitiu buscat per les autoritats italianes per haver participat en la detenció il·legal i homicidi d'una noia de 18 anys i en l'ocultament del cadàver. La noia, cosina del fugitiu, s'havia negat a casar-se amb un parent que vivia al Pakistan, que no coneixia i que els seus pares havien escollit. El crim va tenir lloc el maig del 2021 a Novellara, a la regió de l'Emília-Romanya, i va ser induït pels pares de la noia i el van cometre familiars. L'assassinat va commocionar i indignar Itàlia i va obrir un debat en la comunitat islàmica sobre la integració a Occident dels musulmans de segona generació que s'oposen a tradicions i imperatius familiars.

El fugitiu ha estat detingut al barri de la Trinitat i ha passat a disposició judicial, en espera de l'autorització per extraditar-lo. S'enfronta a cadena perpètua. El setembre, van detenir a París el tiet de la jove, acusat de ser l'autor material de l'assassinat, per estrangulament. Segons les investigacions dels Carabinieri, familiars de la noia van cavar un forat amb eines agrícoles en una zona situada darrere el cobert de la granja on treballaven per ocultar-hi el cadàver quan la matessin, el dia següent, segons havien acordat els pares, el tiet i els cosins.