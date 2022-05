Dues grues de grans dimensions esperen sobre el pont que creua les vies a escassos metres de l'estació de FGC de Sant Boi de Llobregat per retirar els tres accidentats aquest dilluns al vespre. Entretant, el dispositiu durant les primeres hores d'aquest dimarts se centra en retirar el material que ha quedat estès a terra i en remolcar la part del comboi de mercaderies que no va descarrilar. Al lloc dels fets, nombrosos operaris treballen des de la nit per intentar deixar la via neta i que el servei es pugui restablir al més aviat possible. Fonts de la companyia han explicat a l'ACN que abans que puguin tornar a circular els trens també s'hauran de fer comprovacions de l'estat de les vies.