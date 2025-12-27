Gastronomia i maridatge: propostes per combinar l’amanida de ventresca amb vins de la Catalunya central
El Nurva Rosat d'Abadal i l'Avrvm del Celler Grau i Grau són les dues propostes que harmonitzen amb una recepta que destaca per la seva frescor i equilibri
L’amanida de ventresca i tomàquet, amb olives i ceba morada, és una proposta fresca i equilibrada de Cal Spaghetti, inspirada en la cuina mediterrània. El tomàquet aporta carnositat i una dolçor natural, mentre que la ventresca hi suma una textura untuosa i un sabor marí intens, creant un contrast harmònic i molt refrescant.
Per potenciar aquest plat, la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, proposa un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages que respecta la puresa dels ingredients i n’accentua les qualitats.
La primera opció és el Nurva Rosat 2024 del Celler Abadal, un vi rosat fresc i expressiu que busca una sintonia perfecta entre l’horta i la vinya. L’harmonia cromàtica del vi, amb un color que evoca el dels tomàquets madurs, i la seva acidesa viva són claus en el maridatge. Les notes de fruita vermella àcida, com la magrana o la maduixa boscana, actuen com a contrapunt a la dolçor del tomàquet, mentre que la seva vivacitat en boca neteja la sensació oliosa de la ventresca. El resultat és un maridatge completament refrescant, ideal per realçar la naturalitat dels ingredients sense emmascarar-los.
Com a alternativa, la sommelier proposa un maridatge amb més estructura i elegància amb l’Avrvm 2024 del Celler Grau i Grau, un dels vins blancs insígnia del Bages. Aquest vi aporta densitat, complexitat i un pas per boca sedós que dialoga amb la untuositat de la ventresca, mentre que la carnositat del tomàquet es veu reforçada per la bona presència i estructura del vi. Les seves notes minerals accentuen el punt salí del mar i el caràcter terrós de l’horta, donant lloc a un maridatge pensat per als amants dels sabors llargs i persistents.
