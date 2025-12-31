Gastronomia i maridatge: com fusionar un arròs de magret d'ànec amb vins de la Catalunya Central
El ¾ de Quinze del celler Fargas Fargas i l'Arnau de l’Oller del Mas són les dues propostes per maridar un plat que reivindica els sabors del territori
L’arròs de magret d’ànec amb rossinyols de La Taverna de Castellgalí és un plat de tardor ple de profunditat i caràcter, que realça els sabors del territori. El magret d’ànec aporta un greix animal gustós i elegant, mentre que els rossinyols hi afegeixen un toc de bosc, aromes terroses i una textura delicada que enriqueix el conjunt. Un arròs intens, reconfortant i amb una clara identitat gastronòmica.
Per realçar aquesta proposta, la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, recomana un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages que connecten directament amb el paisatge i l’estacionalitat del plat.
La primera opció és el ¾ de Quinze 2019 del Celler Fargas Fargas, un cupatge de varietats autòctones i ben arrelades a la comarca, que ens transporta directament al bosc i a la vinya i expressa autenticitat i caràcter. Es tracta d’un vi amb molta ànima, on les notes de fruita negra madura, els records d’espècies i les herbes mediterrànies abracen la potència del magret d’ànec. La seva bona estructura i tanins ben integrats sostenen la untuositat de l’arròs, mentre que el seu caràcter terrós fa brillar el sabor fi i boscà dels rossinyols. El resultat és un maridatge càlid, autèntic i ple de matisos de proximitat.
La segona proposta aposta per un maridatge d’elegància i complexitat amb l’Arnau 2021 de l’Oller del Mas, un vi de finca que destaca per la seva estructura sedosa i una frescor excepcional. Aquest equilibri permet integrar a la perfecció el greix noble del magret d’ànec, mentre que les notes de bosc i terra humida del vi realcen la dimensió aromàtica dels rossinyols. És una harmonia sofisticada, on el vi i l’arròs evolucionen conjuntament a cada mossegada, oferint un final llarg, complex i magistral.
