Tot i que Shakira i Gerard Piqué hagin posat terra (i oceà) pel mig, continua brollant informació sobre la mala relació que la cantant tenia amb la seva exsogra, Montserrat Bernabeu. Les Mamarazzis d'El Periódico, del mateix grup que Regió7, Lorena Vázquez i Laura Fa no només han explicat aquest dimecres que l’exfutbolista no tornarà a Miami fins al setembre, sinó que han reiterat que la mare de l’exjugador del Barça va actuar com a alcavota entre ell i Clara Chía. Potser per això la cantant va fer referència a Bernabeu en la cançó amb Biazarrap i al gener va posar al balcó de casa seva una bruixa de mida real orientada a l'habitatge dels seus exsogres, situada a escassos metres de la seva. Ara, amb la de Barranquilla als Estats Units, els seus fans? han fet la resta. En concret, van afegir dues ubicacions a Google Maps que tiren més llenya al foc: l'habitatge on va viure la cantant a Barcelona, anomenada Casa Shakira, i la dels exsogres, amb un controvertit sobrenom i una gens subtil indirecta: La bruja piruja. Poc després de saltar la notícia, van ser retirades.

Les dues mansions es troben a l’exclusiva urbanització Ciutat Diagional d’Esplugues de Llobregat. De fet, no és cap secret que són al carrer de Jordi de Déu. Aquest lloc es va convertir en un lloc de peregrinació, tant de paparazzis com de fans de l’artista i detractors de l’excapità blaugrana, quan va saltar la notícia de la ruptura de Shakira i Piqué. Lloc d’interès històric Qui hagi sigut, ha tingut una mica de traïdoria. El motiu? A la casa dels pares de Piqué, a més d’anomenar-la «La bruja piruja», li han posat l’etiqueta de lloc d’interès històric, que porta la inequívoca icona d’un castell. Per a súmmum, les dues ubicacions van arribar a tenir ressenyes d’usuaris de Google. Els hi donaven 5 estrelles. Tot i així, «Google no verifica les ressenyes, però comprova si hi ha contingut fals i el retira quan l’identifica», precisa el gegant tecnològic a Google Maps.