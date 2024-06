L'exconcursant de 'Gandia Shore', José Labrador, hospitalitzat a València

L'exconcursant de 'Supervivientes', 'Mujeres y Hombres y Viceversa' i 'Gandia Shore', José Labrador, ha estat hospitalitzat a València. El jove ha penjat una fotografia a les seves xarxes socials, però sense donar gaires explicacions.

A la imatge publicada al seu perfil, Labrador apareix sense samarreta, mostrant els seus bíceps i el seu tors nu, mentre es pot observar com el seu braç està enguixat i en cabestrell. A més, es pot veure que té una via intravenosa a través de la qual se li administra medicació.

Labrador no ha donat explicacions sobre el que li ha passat. L'únic que ha fet, és deixar un misteriós missatge a Instagram: ”Me metí un diente en los huevos y el ratóncito Pérez se enfado... me toco acabar con el puto ratón".

A la secció de comentaris, figures del món de la televisió com el participant de 'La isla de las Tentaciones' Miguel Guerrero, el tronista de 'MYHYV' Alejandro Bernardos i el concursant de 'Gran Hermano' Pol Badía li han enviat missatges de suport com "Ànim amb aquesta recuperació animal!" o "Ànim tete!". La seva darrera publicació ha estat una història en què deia que "em costa queixar-me" i apareixia fent un gest de silenci amb el seu braç enguixat.