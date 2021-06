La va rebre durant 45 minuts a la biblioteca del Palau Vaticà. Explica que va ser una conversa propera, amb algunes bromes i, sobretot, en què el Sant Pare la va felicitar, a ella i a la comunitat de monges del convent de Santa Clara de Manresa, pel seu compromís amb els més desvalguts i la va animar a continuar. Sor Lucía va celebrar el Sant Joan a Roma amb una audiència al Vaticà amb el Papa Francesc, que la va convidar personalment a reunir-se amb ell per conversar una estona.

Caram ha explicat a Regió7 que "li vaig poder renovar la meva invitació per venir a Manresa", però "no sé si podrà venir. No ho tinc clar". Assegura que "ha estat un diàleg molt confiat, molt entranyable. Coneix perfectament el que s’està fent a Manresa. M’ha dit que continuem endavant. Que l’acollida als més pobres és el primer. Que admira el treball de la comunitat i el treball que estan fent els voluntaris, i que no ens cansem. La veritat és que m’ha donat molta força saber que coneix el que estem fent i la trajectòria, que confia en nosaltres i, a més a més, ha enviat una benedicció per a la comunitat". També hi va haver moments de més distensió. "M’ha fet bromes per veure com ho portava com a prioria. Ha rigut una estona". Recentment, com va recollir aquest diari, Caram ha estat escollida com a priora del convent per part de les seves germanes a la comunitat i en el seu dia el Papa ja li va enviar una carta felicitant-la.

La monja, que va marxar dimecres a Roma i tornarà demà dissabte, subratlla que el Sant Pare "s’ha interessat molt pels projectes. Li preocupa tremendament el tema dels refugiats i dels desallotjaments. Li vaig explicar els que hi ha a nivell de tot l’estat però també de Manresa i va quedar impressionat de la capacitat d’ajuda de la gent de Manresa, i també li vaig dir que els mitjans sou uns grans aliats a l’hora de demanar i de mostrar quina és la realitat. Ell ha dit que és molt important per evitar que hi hagi indiferència a la societat".

"Ha estat un regal impressionant"

Assegura que "he sortit totalment reconfortada amb la visita. Diu que se sent totalment identificat amb l’estil de vida que estem portant. Sap que és una comunitat que resa i que acull. Es va alegrar molt quan li vaig dir que s’estava vacunant al convent a les persones sense llar i ens va animar a no baixar la guàrdia perquè les necessitats de la gent són el més important i hem de treballar per la dignitat de tot el món".

La monja argentina establerta a Manresa des de fa anys, on ha desenvolupat tots els projectes que porta a terme per ajudar a petits i grans en situació d'exclusió social, comenta que "m’he trobat amb un Papa proper, amic, que m’ha dit que m’estima i que no em cansi i que continuï buscant complicitats. Ha estat un regal impressionant".