A final d'any quedaran enllestides les obres de restauració d'enguany a la basílica de Santa Maria de Manresa, la Seu, que se centren en un pany de paret, un finestral i un vitrall situats a l’absis de l’església. Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya col·laboren per finançar conjuntament les intervencions que possibiliten la preservació de la Seu, l'edifici més emblemàtic de la ciutat i un dels temples gòtics més destacats del país, en el marc del projecte global de restauració del temple.

Per a l’execució d’aquestes obres, el Bisbat de Vic, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa han signat una nova edició del conveni de col·laboració, pel qual cada institució aporta 60.000 euros per a l’execució de les obres. En paral·lel, el Bisbat de Vic compta amb una subvenció de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura, per un import de 200.000 euros pel trienni 2020-2022.

Conservar un Bé Cultural d’Interès Nacional

La Basílica de la Seu és un Bé Cultural d’Interès Nacional, declarat Monument Històric Artístic el 1931. El temple és objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la seva conservació. L’actual Pla director de la restauració de la Seu va redactar-se l’any 2001 i, des d’aleshores, el Bisbat de Vic i les administracions treballen de forma coordinada per executar les obres que se'n deriven.

Enguany, es dona també la circumstància que s’ha iniciat la restauració del frontal florentí, una de les peces més rellevants de la col·lecció de béns mobles de la Seu i que és una joia del patrimoni tèxtil medieval a nivell mundial. El passat 9 de setembre, aquest tapís del segle XIV va ser traslladat a les instal·lacions del Centre de Restauració de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al seu estudi i restauració, que durarà uns set mesos. Aquesta actuació esta finançada dins el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació bancària La Caixa per al desenvolupament del programa Temps de Gòtic.