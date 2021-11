Memoria.cat estrena contingut sobre la Guerra Civil a Manresa a càrrec d'alumnes de la ciutat. Concretament, estudiants de 4t d'ESO de l'escola FEDAC Manresa han elaborat vídeos que recreen el franquisme i les afectacions de la guerra a la capital del Bages.

Per a fer-ho, s'han documentat sobre els esdeveniments històrics que van tenir lloc a la ciutat, han investigat sobre quines parts es van veure més afectades, han fet un estudi de les víctimes i per últim, han buscat l'attrezzo adequat al context històric.

Per tal de situar-se, van visitar el Refugi Antiaeri de la Renaixença, on van comptar amb la presència de l'historiador manresà Quim Aloy. Fonts del centre apunten que, el fet de poder veure de primera mà estris de la Guerra Civil i fotografies de les víctimes, "els va colpir atès que en els retrats dels difunts apareixia també una breu explicació de qui eren, quants anys tenien i com van morir".

Així, a part de contribuir a la memòria històrica del municipi, fonts del centre asseguren que els alumnes, amb aquesta tasca, "van prendre consciència d'un esdeveniment històric molt pròxim per situació però ja llunyà temporalment per ells".