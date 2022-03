ERC a Manresa ha fet públics aquesta tarda els premis Maria Casajuana. El jurat ha considerat que són mereixedores d'aquest reconeixement la manresana Conxita Parcerisas, que és llicenciada en Geografia i Història, i, com a entitat, l'associació de dones Al Noor, que presideix Khadija el Bachiri i que integren una desena de persones. Parcerisas, ha merescut el premi per la seva aportació en la recerca històrica amb la dona com a protagonista, i l'associació Al Noor, per la feina comunitària que duu a terme des de diversos àmbits. Des d'ajudar a dones que han estat víctimes de violència masclista, a donar un cop de mà a joves immigrants tutelats i no tutelats, fins a col·laborar amb un consultori sanitari a Tetuan per tenir cura de persones amb càncer.

La regidora Cristina Cruz ha recordat que l'any passat, a causa de la covid, no es va atorgar el premi. El juny, però, es va fer l'acte per donar els de l'any anterior a Fina Dordal, presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, i a l'associació d'ajuda de dones afectades per càncer de mama L'Olivera. Es va fer a la sala Els Carlins, que per raons sanitàries, va substituir el format de sopar que s'organitzava tradicionalment. Enguany, el lliurament es tornarà a fer a la sala Els Carlins. Serà el dia 10 de març, a les 7 de la tarda. El premi va ser instaurat l'any 2002 per la Secció Local d’ERC i les JERC de Manresa en motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març. Des d'aleshores, amb el parèntesi de l'any passat pel motiu ja exposat, cada any guardona una manresana que ha estat representativa de la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social al país. A partir de l'any 2019 s'hi va afegir un reconeixement a entitats. Porta el nom de Maria Casajuana perquè és una dona que simbolitza tots aquests atributs. En aquesta edició, el jurat l'han format: Alba Baltiérrez, coordinadora del premi; la regidora de Feminises i LGTBI, Cristina Cruz, com a presidenta; Mariona Descarrega, secretària de la Dona d’ERC Manresa; Queralt Torres, de JERC; Sílvia Oliva, secretaria igualtat ERC Bages; la persona i l'entitat guanyadores de l'edició anterior i les periodistes Estefania Escolà (ACN) i Eli Pagan (Canal Taronja). També l'han integrat el regidor Pol Huguet; Josep Soler, d'Els Carlins, i Anna Roca, de la Taula d'Arts Visuals. El premi és simbòlic. Consisteix en una escultura per la premiada i una placa per l’entitat. En el cas de Parcerisas, que ja havia estat nominada en anteriors edicions, s'ha posat de relleu la seva implicació social, especialment en la recerca històrica lligada a la dona. Amb Lluïsa Font van fer el blog Manresanes que han fet història, que recull la biografia de setanta dones, i és la cofundadora de l’Associació Memòria i Història de Manresa, de la qual forma part de la junta. En aquesta entitat, entre d'altres, ha fet recerca del paper actiu de les dones durant la Guerra Civil Espanyola més enllà de portar la casa mentre els homes eren al front, com ara les que van ser infermeres i les que van ser actives políticament parlant. La guardonada ha dit que és "un gran honor" rebre el premi, especialment perquè amb la persona que li dona el nom van compartir moltes hores de conversa amb què va poder conèixer com va ser una dona de la República. N'ha destacat que, malgrat que la guerra va estroncar el que s'havia construït a nivell de país, "va mantenir els ideals intactes". Khadija el Bachiri també ha dit que era un honor rebre el premi Maria Casajuana i ha explicat la tasca que duu a terme l'associació de dones Al Noor d'ençà de la seva fundació, l'any 2014. A banda dels treballs citats anteriorment, també fan classes a fills d'immigrants per tal que no perdin la llengua àrab i, durant el confinament, van tenir un paper de suport molt important a persones que sense la seva ajuda havien quedat desvalgudes. L'Associació de Veïns del Barri Antic els cedeix un espai al seu local. L'edició d'enguany és la 20a en què s'atorga el premi. L'any passat el que es va fer, juntament amb el lliurament dels guardons corresponents al 2020, va ser fer un reconeixement a totes les dones Maria Casajuana que havien estat al peu del canó durant la pandèmia. La llista de les anteriors guardonades 2020 - Associació l'Olivera d'ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama. 2020 - Fina Dordal, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa. 2019 - Associació Lilium, pels 10 anys de lluita contra la violència masclista i de suport a les víctimes. 2019 - Montse Roldan en reconeixement a una trajectòria vital motivada sempre per l'esperit d'ajuda a les persones. 2018 - Paqui Borjas i Reyes, Artista, arterapeuta, educadora emocional i clown 2017 - Fina Farrés i Arderiu, membre del teixit associatiu manresà per causes socials i interculturals. 2016 - Rosa Serrano Centelles, fundadora del CR TEA CC. 2015 - Maria Lluïsa Cunill, activista i divulgadora de la cultura. 2014 - Alba Baltiérrez, pedagoga. 2013 - Josefina Bonvehí Planell, treballadora social. 2012 - Carme Martínez Oviedo, activista sindical i veïnal. 2011 - Maria Dolors Serra i Riba, treballadora social vinculada durant molts anys a Càritas Manresa. 2010 - Pepita Subirana i Badia, activista i impulsora de la Residència de la Sagrada Família. 2009 - Dolors Baró i Huguet, modista i membre de l'Esbart Manresà. 2008 - Carme Martínez Oviedo, activista sindical i veïnal. 2007 - Encarnació Camps i Esquius, activista social i catòlica. 2006 - Anna Iglésias Sallés, infermera i teòloga. 2005 - Rosario Ramos, treballadora i sindicalista a la Fàbrica Nova. 2004 - Teresa Obradors, directora de l’Escola Agrària de Manresa. 2003 - Carme Carrió, educadora i dinamitzadora del barri de Les Escodines. 2002 - Carme Botifoll, directora del Centre Tecnològic del Bages. Qui va ser Maria Casajuana? Maria Casajuana i Oncins (Manresa, 1912-2011) va ser una activista social i política d’ideologia republicana i militant històrica d’ERC de Manresa. Nascuda el 23 de febrer de 1912 en una família treballadora de Manresa, va treballar des dels 14 anys a les fàbriques de Cal Roca, Cal Torres i a la Fàbrica Nova. Als dinou anys es va incorporar a ERC i va viure amb intensitat el període republicà. Va ser una de les impulsores de la creació de l'espai d'emancipació de la dona arran de la proclamació del sufragi universal en la Constitució republicana del 1931. Casajuana també va treballar per al sindicat CNT durant la República i la Guerra Civil des d’on va lluitar aferrissadament per la dignitat de les dones i el reconeixement del seu treball. La Guerra primer, i la cruent dictadura franquista després, van estroncar una època d’esperances i de llibertat. Però, malgrat haver de viure amagada i treballar de minyona per guanyar-se la vida, va mantenir ben viva la flama de la lluita pel país. Pel seu compromís polític i social, ERC i les JERC de Manresa van decidir homenatjar-la creant el premi amb el seu nom.