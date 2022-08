A les 9 del vespre el Parc de l'Agulla ja fa patxoca i és ple per veure el tradicional castell de focs de la Festa Major. Dins el parc es poden veure cues a davant de les food truck per menjar creps o hamburgueses, venedors ambulants de llaços com el de la Minnie o espases làser de Star Wars... Públic de tota mena, des dels més joves fins als més grans, tot i que la majoria són famílies i molts d'ells són nouvinguts i serà la primera vegada que veuran el piromusical des de "primera fila". Un quart d'hora abans de començar l'espectacle, la baixada del parc ja és plena de gom a gom i es reviuen les imatges d'abans de la pandèmia. Un firaire que hi és present de la primera edició assegura que "la gent avui ha vingut a última hora, normalment s'omplia més d'hora".