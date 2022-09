A l’Escola Sant Ignasi de Manresa, a 2/4 de 9 del matí, l’únic moviment que hi havia davant del centre era de les mestres que hi anaven arribant, i l’únic so que se sentia era el d’un gall cantant en la llunyania. A 3/4 de 9, però, la situació s’ha capgirat totalment i han començat a arribar riuades de pares i de mares amb les seves criatures amb les motxilles a l’esquena. Entre les vuit famílies amb qui ha parlat Regió7 han predominat les que han valorat positivament l’avançament de l’inici del curs. Només una mare s’hi ha oposat frontalment.